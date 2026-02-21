網路販售違規醫材去年逾千件 食藥署：OK繃、口罩都算數

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
口罩示意圖。本報資料照片
不少業者利用年節後民眾領到紅包、年終獎金之際，促銷各類產品，衛福部食藥署指出，去年一整年，網路違規販售醫療器材案件數，雖比前年略降，但仍高達1075件，呼籲民眾把握年節促銷時機購買體溫計、醫用口罩、OK繃、紗布等居家必備品時，需留意這些品項都是醫療器材，勿向來源不明賣家購買，以免誤觸法規。

食藥署醫療器材及化粧品組組長錢嘉宏說，113年網路違規販售醫療器材件數為1383件，食藥署與電商平台合作，打擊非法上架醫療器材販售的業者，114年違規醫療器材案件數下降至1075件，違規樣態除無照藥商，即未取得合法販售醫療器材資格者在網路上販售醫療器材，也有未經許可的醫療器材流通。除國內電商外，也有不少民眾從淘寶等境外電商，違規帶回非法醫材

錢嘉宏呼籲，民眾應選擇國內合法電商平台，並留意相關產品上，需有合法醫材許可證字號，如衛部（署）醫器製字、衛部（署）醫器輸字、衛部醫器製壹登字等，且販售產品店家，應取得藥商、醫療器材商資格才能合法販售，這些資訊依法應在販售網頁中明示，而目前僅限第一等級醫療器材，及部分第二等級醫療器材，才能在網路上流通販賣，其餘產品均為違規販售品項。

除認明貨源及販售業者資格，錢嘉宏建議，民眾使用醫材產品前，應詳閱產品說明書及注意事項，依指示正確使用，才能確保使用安全。民眾若想查詢衛生福利部核准的醫療器材詳細資訊，可至食藥署網站「醫療器材許可證資料庫」進行查詢。

食藥署提醒，意圖販賣、供應而未經核准擅自製造或輸入醫療器材，依醫療器材管理法第62條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。另如有未經核准而製造、輸入醫療器材，依醫療器材管理法第68條規定，處新台幣6萬元以上200萬元以下罰鍰。

食藥署 電商 網路 醫材

