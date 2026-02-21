大年初五台南現北返車潮 市府籲規劃行程降低壅塞
今天是大年初五，農曆春節9天連假接近尾聲，台南市政府表示，台南已出現北返車潮，遊客應妥善規劃行程，市府也會掌握重點路段交通狀況，降低壅塞。
南市府交通局今天發布新聞稿指出，小年夜至除夕期間，台南整體路況大致順暢，車流主要集中於永康、大灣及仁德等交流道周邊；安平老街、國華街商圈、孔廟及赤崁樓周邊等熱門景點，大年初一起陸續湧入旅遊人潮。白河關子嶺、鹽水月津港燈節也是走春熱點。
交通局統計，大年初一、初二台南市區累計車流量約26萬2800輛次，和去年同期相當，繁忙路段仍以國華街商圈、孔廟及赤崁樓周邊為主。
因應人車集中，交通控制中心提前對市區西門路、成功路、府前路等幹道及台17線、台19線等部分路段調整號誌時制並延長綠燈秒數，整體交通維持順暢。
交通局提醒，配合國道交通疏導，21日（大年初五）上午10時至晚上6時，國道1號仁德交流道北向入口匝道持續封閉，北上用路人應彈性調整出發時間，或改由國1大灣交流道、台86仁德系統交流道行駛；前往新竹可改走台61線西濱快速道路，以避開國道壅塞路段。
