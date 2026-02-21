台鐵砸57億改善8座重點橋梁 預計5年內完成
台鐵公司表示，為構建具備耐震與防洪韌性的鐵路運輸網，攸關行車安全的「重點橋梁行車安全提昇計畫」於今年陸續邁入工程發包階段，務求如期如質達成安全提升目標。
為落實行政院長卓榮泰關於「強化極端氣候防禦能力」指示，台鐵公司說，將安全列為首要目標，針對全線橋梁進行嚴格檢視。
考量部分橋梁受河川治理計畫影響，並為因應豪雨、洪水及頻繁地震等複合性災害風險，台鐵公司推動總預算達56.69億元的「重點橋梁行車安全提昇計畫」。
台鐵公司表示，本計畫期程自民國114年至118年，預計於5年內完成深澳橋、二號橋、下三叉河橋、石榴班溪橋、八掌溪橋、新三爺溪橋、田鶴溪橋及高屏溪大橋共8座橋梁的改建工程。
此外，台鐵公司說，正積極推動「重點橋梁行車安全提昇計畫」修正計畫作業，檢討將近年曾有致災紀錄的「大湖口溪橋」及未符合修訂後河川治理標準的「蘭陽溪橋」一併納入改建範圍。
