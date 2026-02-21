霾害嚴重 粉專：中南部空氣很髒、出門戴口罩

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
空氣品質圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
今天初五，空氣品質不理想。環境部提醒中部、雲嘉南、高屏地區、金門馬祖地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中、南部地區空氣很髒，霾害嚴重，避免室外運動，記得戴口罩，保護呼吸道。

