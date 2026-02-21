非洲豬瘟防控穩定 我今向WOAH遞交自我聲明非疫區申請

農業部今天表示，我國已於今天正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交非洲豬瘟（ASF）自我聲明非疫區申請文件，後續將依WOAH規範程序辦理，顯示我國非洲豬瘟防控體系已恢復穩定、監測證據完整，並具備重回非疫區技術條件。農業部說，審查時程依過往經驗約需4個月，但本次因曾發生案例，WOAH專家可能就技術細節往返詢答，保守估計約需6至8個月。

農業部說，我國前次唯一案例場已於去年11月21日完成全面清潔消毒與環境採樣確認陰性，後續經密集監測未再測得其他陽性案例，相關疫情事件已依程序於今年1月23日向WOAH通報結案。流行病學調查、主動與被動監測及野外監測均未發現病毒持續循環跡象，顯示疫情已有效阻斷傳播鏈。這樣在短時間內清零並申請重回非疫區的防疫成果，放眼國際，數一數二難能可貴。

依WOAH「陸生動物衛生法典」規定，會員國可於最後一個案例完成清消後滿3個月提出自我聲明申請。農業部說，我國案例場於去年11月21日完成清消，因此自今年2月21日起具備申請資格。

農業部進一步說，為確保自我聲明申請內容完整且符合國際規範，農業部邀集相關單位及專家學者，就問卷各項技術資料、監測設計及防疫措施進行多次研析與審視，逐項確認內容符合WOAH相關規範與技術要求，完備整體申請細節並強化資料一致性與科學性，並已依時程完成遞件。

農業部說，審查時程依我國過往經驗約需4個月，但本次因曾發生案例，WOAH專家可能就技術細節往返詢答，保守估計約需6至8個月，後續也會積極洽辦WOAH，盼加快審查速度，早日獲得好消息。

農業部強調，即使遞件後，我國仍將持續強化邊境檢疫與非法肉品查緝、完備廚餘養豬轉型管理、增加全國早期預警與監測密度，並落實豬場生物安全查核，確保非洲豬瘟非疫狀態穩定維持，並為未來國際貿易重啟奠定科學基礎。

農業部表示，感謝全體養豬產業、防疫人員及專家學者的共同努力，我國將持續依循國際標準，維護動物健康與產業安全。