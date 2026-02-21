快訊

大魚大肉害腦霧？研究曝高脂肪讓記憶力大降16% 醫建議收假前這樣做

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
年菜大魚大肉，年假期間吃下大魚大肉，及年節餅乾糖果等，可能讓大腦記憶中樞「暫時當機」，呈現「腦霧感」。本報資料照片
今天是大年初五，為傳統習俗的開工日，不過，年假期間吃下大魚大肉，及年節餅乾糖果等，可能讓大腦記憶中樞「暫時當機」，呈現「腦霧感」，家醫科醫師李唐越說，一項登上國際期刊的研究指出，短期高脂、高糖飲食，恐對大腦造成傷害，健康年輕族群連續4天攝取高飽和脂肪與糖分早餐，記憶力竟大幅衰退16%，建議民眾可嘗試在收假前嘗試禁食。

李唐越表示，刊登在國際期刊「PLOS ONE」一項研究，找來平時飲食規律、無代謝疾病的102名大學生參與試驗，連續4天在實驗室吃早餐，分成兩組，其中一組為健康脂肪及糖分配置，另一組大學生的早餐中，則添加高比率飽和脂肪與糖份，分別記錄受試者記憶力、血糖、血脂及對飢餓與飽足感敏感度，發現連續4天吃下不健康早餐的受試者，單字記憶力表現下滑15.7%。

除記憶力衰退外，李唐越說，與健康組相比，吃不健康早餐的受試組，對飽足感變得遲鈍，要多攝取70%熱量，才能讓大腦感覺到相同程度的飽足感，且飯後血糖與三酸甘油脂上升幅度顯著高於健康組。短時間內高劑量糖分及脂肪攝取，干擾大腦中樞負責學習與記憶的海馬體神經功能，才會讓人出現「放假後腦袋變慢」的感受。

不過，李唐越說，因飲食習慣導致的記憶力衰退是可逆的，建議民眾在收假前幾天開始忌口，減少炸物、甜點與含糖飲料攝取，以避免血糖大幅波動，有助大腦恢復穩定運作；可參考每餐一半蔬菜、2分之1蛋白質、2分之1全穀類的「211餐盤」原則，讓大腦有穩定能量來源，也能避免忽多忽少的進食方式影響代謝。

李唐越建議在收假前夕，可嘗試「168斷食法」，每天進食時間控制在8小時內，並斷食16小時，藉由拉長不進食時間，達到穩定血糖目標，但必須以身體能適應為原則。

另，調整作息，提早入睡、固定起床時間，也可讓生理時鐘回到上班節奏，有助恢復專注力與記憶力，只要飲食、作息慢慢回歸正軌，大腦通常能在數天內恢復清晰，若無法改善，建議就醫求助。

