今起4天晴朗暖洋洋！日夜溫差達15度 228連假有雨降溫

今天初五，偏暖舒適天氣、日夜溫差比較大，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，這樣的天氣將會維持到下周二白天，都是白天溫暖、早晚偏涼天氣。下一次天氣轉換時間點，將是下周二晚上到下周三，鋒面通過、東北季風影響，很快在下周四東北季風就減弱了。下一波鋒面影響會是下周五。

台灣今天吹偏東到東南風，西半部到北部地區多雲到晴天氣，雲量稀少，曾昭誠表示，雲量比較多的地方為花蓮、台東、南部會稍微多一點，降雨地區在台東、恆春半島，可能有零星降雨，雨量不會太多。台灣附近上空回波不多，只有台東、恆春半島、小琉球附近有降水回波，可能有零星降雨，其他地方一整天偏晴朗天氣。

曾昭誠表示，下周一晚上開始，鋒面在華南地區逐漸形成，下周二白天開始鋒面慢慢南下，大約晚上的時候鋒面通過台灣北部地區，北部、宜蘭地區、東半部地區下周二晚上到下周三整天，降雨機率明顯上升。下周三晚上，大陸高壓從比較北邊出海，台灣地區下周三晚上到下周四白天再次轉為偏東風的型態。

這波東北季風影響的時間很短，曾昭誠表示，只有下周二晚上到下周三而已。下周四整體溫度又會再次回升，下周四晚上台灣地區轉為偏東到東南風環境。下周四晚上，華南又會有一波鋒面逐漸形成，下周五開始影響台灣。所以下周台灣地區天氣變化相當快速，留意最新天氣預報。

溫度趨勢，他說，今天到下周二白天，各地溫度白天都有20度以上，甚至24、25度以上，南部有可能接近30度。都是白天溫暖偏熱天氣，但是夜晚清晨各地16至20度左右、感受偏涼，日夜溫差偏大。

曾昭誠表示，下周二晚上到下周三，東北季風南下，影響比較明顯是北部、宜蘭、澎湖地區，從白天25度左右降到20至23度，夜晚清晨不太受到影響，主要是這波東北季風強度整體沒有那麼強，下周四又會回溫。

下周五又會有鋒面通過，曾昭誠表示，北部、宜蘭地區溫度白天率先受到影響，稍微開始下降一點點。下周六東北季風影響，北部、宜蘭才會再持續降溫。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今天到下周二白天，各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島，還有部分基隆北海岸地區可能有迎風面降雨，但是降雨的量不會到非常明顯。下周二晚上會有鋒面通過，緊接著東北季風增強，所以迎風面的北部、東半部地區可能降雨機率都會提高，特別是桃園以北、東半部、恆春半島，還有北部山區，降雨量質比其他地方更多一點點。

曾昭誠表示，下周四東北季風減弱，北部降雨範圍縮小一點點，但是中層雲系的影響在中部山區也會有零星降雨機會。下周五會有另外一波鋒面影響台灣，除了南部平地，其他各地都有降雨機會，降雨範圍廣泛，中部以北、東半部地區有機會降雨，南部山區也可能有零星降雨機會。

近期日夜溫差分布，曾昭誠表示，今天到下周二白天，日夜溫差比較大，西半部地區日夜溫差有10至15度左右。東半部地區今明兩天、下周二，日夜溫差相對比較大一些。

曾昭誠表示，最近幾天是白天溫暖舒適、日夜溫差大的天氣，下周三北部、宜蘭會稍微轉涼。東半部未來1周迎風面都有降雨機會。下周會有兩波鋒面影響，天氣變化快，注意天氣預報。

他說，今晚起金門及馬祖、下周二清晨至上午中部以北地區，易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。 初五天氣。圖／中央氣象署提供 日夜溫差分布。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供