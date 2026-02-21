健身新風潮還是蛋塔效應？器械式皮拉提斯掀熱潮

主打「器械式皮拉提斯」的街邊店近一年正快速擴張，大型連鎖健身業者也在今年導入全台門市。這項新型態運動必須以專用器械輔助，因多名韓星推廣在台竄紅，不禁令市場好奇，是新一波健身產業的升級，還是短暫的「蛋塔效應」。

觀察台北東區、信義區到內湖，不難發現主打「器械式皮拉提斯」的街邊店正快速擴張，單堂課收費動輒新台幣近千元，吸引不少上班族與女性客群排隊預約。

世界健身-KY也宣布，2026年起將在全台135家World Gym分店導入器械式皮拉提斯課程，預計於店內規劃特定空間，和國際供應商合作引進設備，並提供完整師資教育訓練系統，讓教練學習取得證照。

器械式皮拉提斯其實歷史悠久，近年才開始引進台灣。World Gym運動部教練毛志平對中央社記者表示，近期有多名韓星推廣，加上網路短影音擴散效應，使這項運動在韓國蔚為風潮，並迅速傳入台灣。這項新型態運動以專用器械輔助、強調核心穩定與改善姿勢。

「相較傳統墊上皮拉提斯，器械式皮拉提斯最大差異在於設備，」他舉例，以核心床（Reformer）、凱迪拉克懸吊床（Cadillac）、梯桶（Ladder Barrel）等器械，透過彈簧阻力與滑軌設計，可讓學員動作更具支撐與變化；相較於強調肌力輸出的重量訓練，器械式皮拉提斯的動作原理在於「身體排列」的調整，在訓練肌肉的同時，強化深層核心與脊椎控制，也常被應用於運動復健與姿勢矯正。不少學員形容，上完課後，有身體「重新歸位」的感受。

一名參與器械式皮拉提斯的學員Kelly表示，以前在健身房重訓，常常會因為姿勢不良造成運動傷害，變成下課還要去推拿復健；器械式皮拉提斯也可鍛鍊肌肉，「每次上完課都會大爆汗，卻不會造成身體上的負荷」，是吸引她持續訓練的主因。

器械式皮拉提斯的收費標準不一，坊間從每小時新台幣500元至2000元不等。業者分析，除了要看團課或一對一教學不同有關，也和器材來源有關，知名品牌設備與非品牌設備的單價差距恐達10倍。

毛志平表示，器械式皮拉提斯由於兼具運動與復健功能，吸引不少物理治療師投入，女性市場接受度也高，發展潛力可觀；不過，目前師資認證機構眾多，品質良莠不齊，仍是產業發展的一大隱憂。

健身產業人士觀察，這波器械式皮拉提斯風潮與空中瑜伽、飛輪、TRX初期的成長邏輯相似，都是從小眾專業圈層，逐步進入主流生活消費。

不過，快速複製的商業模式，確實讓市場開始出現過熱隱憂，加上器械投資高昂、場地坪效要求嚴格，師資培訓門檻不一，一旦消費者體驗落差擴大，價格與價值的落差就可能反噬市場信心；但若能建立穩定社群、清楚定位與服務深度上，持續培養專業師資，而非僅靠話題行銷，有機會成為高階、精緻化運動市場的重要分支。