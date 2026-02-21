快訊

三重民宅初五清晨傳火警！疑烹飪釀禍 父女送醫

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

歐美模式曝2月底前普遍偏暖 這天起一波波春雨持續到3月初

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2月底前東亞顯著偏暖，月底降雨增多。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
2月底前東亞顯著偏暖，月底降雨增多。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

時序已進入春天，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐美模式資料，2月底前台灣及東亞氣溫普遍偏暖，而到下周四至下周五之後，華南雲雨及南支槽有逐漸活躍跡象，也就是俗稱的春雨。

「觀氣象看天氣」表示，台灣附近到3月初，目前看起來容易有一波波的降雨，大家可以稍微留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫

延伸閱讀

初五上午霧擾西半部 開工日前晴朗暖熱日夜溫差大、下周二晚起變天

初五至開工日好天氣！228連假鋒面來亂 高雄以北+宜花東溼答答

今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

今起大太陽一天天更熱 西半部30度以上高溫 專家：白天換穿短袖沒問題

相關新聞

不斷更新／初五北返車潮激增 國道11地雷路段曝 中午前快出發

今天為春節連續假期初五，目前全國道路況皆大致正常。高速公路局表示，...

初五至開工日好天氣！228連假鋒面來亂 高雄以北+宜花東溼答答

今天大年初五，天氣明顯好轉。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周一開工日之前，環境偏東風至東南風，...

開工不厭世！年假結束收心5秘訣擺脫「收假症候群」 無痛回歸日常

年假即將結束，要從快樂的假期氛圍回到枯燥的上班上課，許多人常感到心情難以調適，可能會出現精神不集中、疲倦、焦躁等「收假症候群」，讓重返日常生活的第一天格外艱難。

深夜找不到國5北返隊伍尾端 狂繞1.5小時好絕望 網友獻策：不要信導航

春節連假即將結束，國道昨天起北返車流激增、多處壅塞。Threads一名網友昨晚發文求救，要從宜蘭回台北，但是被Googl...

今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

今天大年初五，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，...

歐美模式曝2月底前普遍偏暖 這天起一波波春雨持續到3月初

時序已進入春天，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐美模式資料，2月底前台灣及東亞氣溫普遍偏暖，而到下周四至下周五之後，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。