歐美模式曝2月底前普遍偏暖 這天起一波波春雨持續到3月初

時序已進入春天，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐美模式資料，2月底前台灣及東亞氣溫普遍偏暖，而到下周四至下周五之後，華南雲雨及南支槽有逐漸活躍跡象，也就是俗稱的春雨。

「觀氣象看天氣」表示，台灣附近到3月初，目前看起來容易有一波波的降雨，大家可以稍微留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。