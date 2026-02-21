初五上午霧擾西半部 開工日前晴朗暖熱日夜溫差大、下周二晚起變天

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天大年初五，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，上午前西半部有低雲或薄霧發生，各地天氣為晴朗或晴時多雲天氣。聯合報系資料照片
今天大年初五，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，上午前西半部有低雲或薄霧發生，各地天氣為晴朗或晴時多雲天氣，僅迎風面東半部雲量稍多，局部有零星短暫雨，各地白天氣溫皆回升，大台北高溫約25至27度，中部以南高溫約26至28度，其餘地區高溫約23至24度，體感上北部及中部以南暖熱，其餘地區舒適到溫暖。

夜間清晨各地將有輻射冷卻帶來大幅降溫，薛皓天表示，北部及西半部地區日夜溫差可來到10度或以上，晚間起感受較涼且局部有偏冷的感覺。

明天微弱東北季風南下，水氣有稍增多，不過薛皓天說，台灣仍受東南到偏東風影響，清晨至上午要注意西半部地區易有低雲或薄霧發生，迎風面恆春半島及東半部為多雲局部有短暫陣雨天氣，東北部雲量偏多不過偶仍有陽光露臉，北部及西半部維持晴到多雲天氣，各地白天高溫仍可達25度，中南部局部地區有30度左右高溫機會，留意夜間清晨受輻射冷卻影響大幅降溫。

薛皓天表示，下周一、周二為高壓迴流偏東到東南風轉偏南風環境，除了東半部迎風面為多雲局部有短暫陣雨天氣，北部及西半部維持晴朗或晴時多雲天氣，北部高溫約25至27度，中部以南高溫約28至30度為偏暖至微熱天氣；其餘地區高溫約23至24度天氣舒適到偏暖。各地晚間至清晨時段仍有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫可達11至14度。

下周二晚間起鋒面通過東北季風南增強南下，他說，中北部及東半部逐漸轉為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲天氣。下周三白天起受東北季風影響，迎風面中北部及東半部維持陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲到晴天氣。

氣溫方面，薛皓天說，因東北季風影響，中北部及東北部氣溫略降，高溫約20至22度，中部以南仍有25至30度高溫，愈往南愈熱，中南部夜間清晨輻射冷卻帶來明顯溫差，低溫13至15度，北部低溫約17至19度。

下周四東北季風迅速減弱，轉偏東到東南風環境，不過，他說，上半天各地為多雲到晴，中北部及東半部氣溫可稍回升，下半天起雲系接近，中北部及東半部轉多雲或陰有短暫陣雨天氣。下周五鋒面通過及華南雲系東移影響，各地為陰或多雲有短陣雨天氣。

薛皓天表示，下周六水氣逐漸減少，各地降雨稍趨緩，下半天逐漸轉晴到多雲天氣，3月1日新一波鋒面接近，東北季風南下，預估全台轉雨，且降雨會持續到3月3日。後續天氣預報變動性仍大，持續追蹤最新的天氣預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今天天氣預報。圖／天氣風險公司提供
