初五至開工日好天氣！228連假鋒面來亂 高雄以北+宜花東溼答答

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一開工日之前，環境偏東風至東南風，天氣穩定。記者林則宏／攝影
今天大年初五，天氣明顯好轉。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周一開工日之前，環境偏東風至東南風，天氣穩定。不過，下周一起，天氣變化快、水氣增。

賈新興表示，下周一微弱東北風影響，下周二天氣穩定。下周三鋒面快速通過，中午前嘉義以北及宜花東有零星短暫雨。下周四傍晚至下周六中午前，鋒面通過影響，高雄以北及宜花東有雨，台中以北並有局部較大雨勢發生的機率。3月1日至3月2日華南水氣移入影響，全台有雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 鋒面 氣象署

