老照片見證台灣史瞬間 楊孟哲保存失落的1895

130年前中日甲午戰爭「馬關條約」開啟日本對台灣半世紀殖民統治。學者楊孟哲收藏200餘幅1895年前後乙未戰爭影像，補齊台灣史缺失畫面，帶領國人回首歷史記憶。

學攝影出身的國立台北教育大學教授楊孟哲，對相機背後的歷史影像有著近乎使命感的執著。他接受中央社記者訪問時表示，感念醫師父親當年的經濟支持，讓他得以在日本求學期間，除了精研攝影，更能跨足政治學、社會學與美術教育。

這份跨領域的學術背景，讓他對本土關懷與歷史研究產生深厚情懷，進而在日本圖書館、古物店及文史收藏家間奔走，收藏大批珍貴原版照片。

楊孟哲指出，台灣對於光復前後的影像整理已相對豐富，但唯獨日本佔領台灣初期的1895年史實影像卻是一大空白。他的收藏中，包含決定台灣命運的馬關談判現場、日軍由北往南進佔台灣的過程，以及台灣民主國覆亡後的戰火硝煙。這些影像中，不僅有戰勝者的姿態，更真實紀錄了台灣百姓在戰火下的掙扎與生活。

「歷史記憶不應隨時間淡去」，楊孟哲感性地說，透過這些黑白照片的忠實呈現，他希望能為台灣百年來的歷史提供最真實的見證，讓後代子孫明白圖像所表達「台灣史的決定瞬間」。

這份對歷史的珍惜也延伸至楊孟哲的生活。他至今仍細心保留父親傳承下、具有36年車齡的古董汽車。除了平面影像，他也投入紀錄片製作，其獲獎作品「有一天我會回家」便記述了台籍日本兵賴興煬在西伯利亞勞改的史實。

楊孟哲於114年底前往參加日本東京紀錄片節，公開述說這段被遺忘的生命記憶；今年1月更特地前往上海，規劃「上海首映計劃之旅」，依循賴興煬當年的足跡，勾勒出一條橫跨台灣、中國、朝鮮半島至俄羅斯的行軍路線。他強調，這是對歷史見證者的實踐，致力於凸顯那段被戰後歷史遺忘的真實。