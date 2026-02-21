西部近海可見明顯雲線、東北角還有小渦旋 鄭明典曝原因

從衛星雲圖可見西部近海的雲線。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，陸地上夜間輻射冷卻，冷空氣下沉外流，以陸風型態吹向海面，在海面遭遇相對濕暖的空氣，兩種性質同氣流交會，界面上就常出現雲線。

另外，他說，台灣東北角還有一個很微弱、很小的逆時針旋轉雲系，是高壓迴流的偏東風繞山，繞山氣流的水平風切產生的小渦旋。