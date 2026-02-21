快訊

西部近海可見明顯雲線、東北角還有小渦旋 鄭明典曝原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西部近海有雲線。圖／取自中央氣象署網站
西部近海有雲線。圖／取自中央氣象署網站

衛星雲圖可見西部近海的雲線。前中央氣象局鄭明典在臉書表示，陸地上夜間輻射冷卻，冷空氣下沉外流，以陸風型態吹向海面，在海面遭遇相對濕暖的空氣，兩種性質同氣流交會，界面上就常出現雲線。

另外，他說，台灣東北角還有一個很微弱、很小的逆時針旋轉雲系，是高壓迴流的偏東風繞山，繞山氣流的水平風切產生的小渦旋。

氣象局 衛星 鄭明典

相關新聞

不斷更新／初五北返車潮激增 國道11地雷路段曝 中午前快出發

今天為春節連續假期初五，目前全國道路況皆大致正常。高速公路局表示，...

初五至開工日好天氣！228連假鋒面來亂 高雄以北+宜花東溼答答

今天大年初五，天氣明顯好轉。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周一開工日之前，環境偏東風至東南風，...

開工不厭世！年假結束收心5秘訣擺脫「收假症候群」 無痛回歸日常

年假即將結束，要從快樂的假期氛圍回到枯燥的上班上課，許多人常感到心情難以調適，可能會出現精神不集中、疲倦、焦躁等「收假症候群」，讓重返日常生活的第一天格外艱難。

深夜找不到國5北返隊伍尾端 狂繞1.5小時好絕望 網友獻策：不要信導航

春節連假即將結束，國道昨天起北返車流激增、多處壅塞。Threads一名網友昨晚發文求救，要從宜蘭回台北，但是被Googl...

今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

今天大年初五，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，...

初五上午霧擾西半部 開工日前晴朗暖熱日夜溫差大、下周二晚起變天

今天大年初五，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，上午前西半部有低雲或薄霧發生，各地天氣為晴朗或晴時多雲天氣，僅迎風面東半...

