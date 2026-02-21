快訊

深夜找不到國5北返隊伍尾端 狂繞1.5小時好絕望 網友獻策：不要信導航

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國道5號昨天白天就出現北返車潮，主線和宜蘭縣內交流道都有回堵情況。記者戴永華／攝影
國道5號昨天白天就出現北返車潮，主線和宜蘭縣內交流道都有回堵情況。記者戴永華／攝影

春節連假即將結束，國道昨天起北返車流激增、多處壅塞。Threads一名網友昨晚發文求救，要從宜蘭回台北，但是被Google map帶著到處繞一個小時，還是找不到上國道5號的車流尾端，讓他好絕望。後來他關掉導航，直接到隊伍的對向車道找，終於成功。

國道初三開始出現明顯北返車潮，尤其國5昨天上午就塞，下午雪隧入口甚至回堵6公里。一名網友昨晚9時許發文喊「救命」，「我沒有不想排隊，但我已經被Google map帶著到處繞一個小時了，還是沒找到上國五的隊伍屁股，好絕望，要搜尋什麼才能找到隊伍屁股，到處都上不去」。

其他網友紛紛獻策，「開警廣聽聽看，看警廣會不會講」、「可以考慮走濱海，從福隆走台2丙，接基福公路下暖暖走國1」、「我有一次也是想排隊上高速公路，開著開著看到了海，再繼續開著就到台北了」、「走濱海從基隆回去還比較快」、「導航設定避開高速公路或者避開收費路段，台9與台2就會出現了」。

有網友留言，這時候真的不要聽信Google map說的「現在有更快的選項，預估可以省下N分鐘」，「我們昨晚這個時候就在礁溪繞圈圈，最遙遠的距離就是明明排隊隊伍屁股就在我眼前，但是卻因為三角錐封住迴轉路口，真的會愈開愈崩潰，找不到路口可以迴轉的絕望」。

也有網友說，因為Google map不會知道現場管制排隊的路段，只會認定是開過頭再重新修正路線，上次連續假期收假時，在礁溪體驗過一次，後來乾脆直接不理導航，就跟著排隊車潮找可以迴轉的路線末端。

更有網友表示，「不要相信導航，跟著車流開才是對的」、「如果有完全只看導航開，哪天他帶你走死路，駕駛也沒自己判斷能力真的很危險，明明都有路標，或是基本的方向可以判斷，如果不用導航不會開車，以後連假你轉圈圈的機會只會愈來愈多」。

原PO將近昨晚10時回應，「最後我關掉導航，也不要亂跟看起來會開的車，直接在隊伍對向埋頭開了一大段，終於找到屁股了。這種時候真的不能相信Google map導航，我多開了一個半小時在亂繞」。

有網友昨晚要走國5從宜蘭回台北，但是被Google map帶著到處繞一個小時，還是找不到上國道的車流尾端，讓他好絕望。示意圖。圖／AI生成
有網友昨晚要走國5從宜蘭回台北，但是被Google map帶著到處繞一個小時，還是找不到上國道的車流尾端，讓他好絕望。示意圖。圖／AI生成

導航 國道 春節 塞車

