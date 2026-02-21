聽新聞
病危患者反悔想急救…但唯一家屬拒出面 醫決定救到底：否則對不起良心
台北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰透露，他昨天初四值班收治一名病患肺炎、肺水腫病危住院，該名患者清醒時簽過DNR拒絕急救，昏迷之際表示反悔、想要急救。但是唯一的家屬拒絕來醫院，「身為醫護還是救到底，文件的部分以後再想辦法，現場不救一輩子對不起自己的良心」。
「一定要救啊」，蘇一峰在臉書表示，初四值班就遇到這樣的難題，真的是靠值班的醫護團隊大家一起處理，該名病人原本簽署DNR拒絕急救，但是在病危時將要昏迷不醒前，用微弱的聲音說反悔了要救自己，但病人此時已沒有力氣簽署撤銷DNR。想要詢問家屬的意見，但唯一家屬女兒關係差，「死活不肯來醫院，重寫文件救人」，拒接醫院電話、拒絕來醫院，再打電話直接進語音信箱。
蘇一峰表示，「大家不用擔心，重症醫師一定會救你，你虛脫到沒辦法簽字我也會救你」。他也不禁感慨醫護難斷家務事。
