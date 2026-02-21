今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

今天大年初五，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣陸地晴朗，東側海上有鬆散雲層，伴隨降水回波。輻射冷卻發威，本島縣市的平地最低氣溫為苗栗頭屋10.8度，各地區的平地最低氣溫約在12至14度。

他說，今天至下周一開工日，台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地白天溫暖微熱，高溫逐日逼近30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。今天北部12至27度、中部12至30度、南部12至30度、東部14至29度。

不過，吳德榮表示，下周二鋒面接近，北台雲量略增，有零星飄雨的機率。下周三鋒面掠過，北部及東半部有局部雨，東北季風南下，北台轉涼，並逐漸由濕轉乾。下周四另一鋒面逐漸接近，北台雲量漸增，有局部短暫降雨的機率。

下周五228連假，吳德榮說，鋒面通過，轉雨降溫。下周六雨後多雲，有短暫空檔。 3月1日、2日又有鋒面接近、通過。影響範圍擴大，雨勢亦較強。

吳德榮表示，下周二開始，連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，對流強度亦有逐漸增強的趨勢。但變化快速，也考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。