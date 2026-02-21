今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大年初五，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地白天溫暖微熱，高溫逐日逼近30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。記者潘俊宏／攝影
今天大年初五，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地白天溫暖微熱，高溫逐日逼近30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。記者潘俊宏／攝影

今天大年初五，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣陸地晴朗，東側海上有鬆散雲層，伴隨降水回波。輻射冷卻發威，本島縣市的平地最低氣溫為苗栗頭屋10.8度，各地區的平地最低氣溫約在12至14度。

他說，今天至下周一開工日，台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地白天溫暖微熱，高溫逐日逼近30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。今天北部12至27度、中部12至30度、南部12至30度、東部14至29度。

不過，吳德榮表示，下周二鋒面接近，北台雲量略增，有零星飄雨的機率。下周三鋒面掠過，北部及東半部有局部雨，東北季風南下，北台轉涼，並逐漸由濕轉乾。下周四另一鋒面逐漸接近，北台雲量漸增，有局部短暫降雨的機率。

下周五228連假，吳德榮說，鋒面通過，轉雨降溫。下周六雨後多雲，有短暫空檔。 3月1日、2日又有鋒面接近、通過。影響範圍擴大，雨勢亦較強。

吳德榮表示，下周二開始，連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，對流強度亦有逐漸增強的趨勢。但變化快速，也考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鋒面 吳德榮 機率

延伸閱讀

北部終於出太陽！吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

相關新聞

薪資福利穩定…搶當清潔隊員 體測秒秒必爭

新北市環保局每二、三年辦一次大型招考，平均錄取率一至二成，為維護體測公平性，近年引進國際賽事架設的紅外線感應設備，秒數精準度達九九．九九七％，外縣市也來取經。全國環保公務機關總工會（全環總）直言，六都清潔隊員考試公信力禁得起檢驗，但鄉鎮市清潔隊仍難杜絕酬庸、賣官鬻爵等陋習。

管理透明公平 北市清隊員離職率不到1%

葉姓男子在新北板橋清潔隊服務五年，家也在板橋，去年報考北市清潔隊員，換縣市繼續當司機員。他說，離開熟悉的新北到北市重新適應，一大考量是勞動條件。經統計，二○二四至二○二五年，北市新進清潔隊員原任職於新北市環保局有卅五人。

環保家庭…黃宏本3代6人 同一清潔區隊

清潔隊大家庭中，不乏父子檔、夫妻檔、兄弟檔，三代人在同一區隊服務相對罕見。三重清潔隊領班黃宏本的兒子、女兒、內外孫三人先後考進清潔隊，一家三代六人當同事傳佳話。黃今年六月將屆齡退休，對付出一生青春的職場情感深厚，他哽咽地說「我以身為清潔隊員為榮」。

張木川3兄弟 跟隨父親進北市環局任職

北市文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領班張中俊、中正區清潔隊駕駛張國峰是親手足，三兄弟先後進環保局服務，曾任清潔隊駕駛四十年的父親，帶給他們深遠影響。

全台血庫告急 存量剩3.8天

春節大家團聚放年假，全台血液安全庫存量卻僅剩三點八天，跌破四天急缺警戒線。台灣血液基金會指出，根據各地捐血中心統計，血液...

今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

今天大年初五，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。