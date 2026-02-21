今起大太陽一天天更熱 西半部30度以上高溫 專家：白天換穿短袖沒問題

今天大年初四，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天至明天收假日，環境受偏東風至東南風影響，西半部下沉增溫，天氣穩定，高溫晴朗，氣溫一天比一天還要來的熱。

他說，東半部地區高溫可達25至28度，西半部地區白天高溫更在26至30度或以上，澎湖地區24至27度，就連金門及馬祖地區最高溫也分別在22至25及16至19度之間。

「白天換穿短袖沒問題」，他說，但早晚氣溫下降，日夜溫差增大，尤其是在中南部地區，還是要多加注意氣溫變化，進行衣物穿著的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。