氣象署最新天氣展望 這時起全台都下雨 北方冷高壓有南下可能
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中前各地以多雲到晴、日夜溫差大的天氣為主，僅北部及東半部有局部短暫陣雨；第1周期末至第2周受華南雲雨區影響，環境場水氣偏多，各地降雨機率提高，第2周期末北方冷高壓有南下可能，各地氣溫下降。
氣象署說，春天天氣變化快速，且近期模式第2周預報不確定性較大，隨時留意氣象署的最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
