初五風和日麗全台晴熱 中南部注意空汙 228連假鋒面+東北季風有雨降溫

今天大年初五，天氣明顯好轉。中央氣象署表示，今天風向為東南至偏南風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，風和日麗，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天各地早晚仍涼，日夜溫差大。低溫在中部以北約12至16度，宜、花約16、17度，南部及東南部約18度。高溫方面，預測北部及東半部24至26度，中南部27、28度。澎湖晴時多雲，18至24度，金門晴時多雲，13至21度，馬祖晴時多雲，11至18度。

此外，今天清晨至上午中部以北地區及今晚起金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返注意路況安全及航班資訊；而今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升；清晨至上午中部以北地區及晚間馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明天初六收假日至下周二白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，2/22晚至2/23基隆北海岸及大台北地區亦有零星短暫雨。

下周二晚起至下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部乍暖還涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五228連假開始，另一鋒面影響，水氣增多，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；3月1日至3月2日東北季風影響及華南雲雨區東移，各地天氣較涼，雲量偏多，降雨機率亦較高，後期天氣不確定性較大，留意最新預報資訊。

下周二清晨至上午中部以北地區及明天金、馬易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。

明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。