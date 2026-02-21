聽新聞
今明兩天注意霧霾 可能影響區域曝 專家籲減少室外運動、戴口罩
霧霾提醒，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天轉為東南風的關係，西部地區位於背風面，擴散條件差，汙染物長時間累積，容易出現霧霾，提醒大眾減少室外運動，並配戴口罩做好防護，濃霧發生時也要特別注意安全。
至於可能影響區域，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，包括新北林口台地、桃園以南至高屏平原沿線、西部都會區與內陸地區、澎金馬。
環境部表示，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。環境部提醒中部、雲嘉南、高屏地區、馬祖、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
