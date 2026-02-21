聽新聞
0:00 / 0:00

今明兩天注意霧霾 可能影響區域曝 專家籲減少室外運動、戴口罩

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
空氣品質預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
空氣品質預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

霧霾提醒，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天轉為東南風的關係，西部地區位於背風面，擴散條件差，汙染物長時間累積，容易出現霧霾，提醒大眾減少室外運動，並配戴口罩做好防護，濃霧發生時也要特別注意安全。

至於可能影響區域，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，包括新北林口台地、桃園以南至高屏平原沿線、西部都會區與內陸地區、澎金馬。

環境部表示，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。環境部提醒中部、雲嘉南、高屏地區、馬祖、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

馬祖 霧霾

延伸閱讀

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

對於經濟優渥、身體健康的父母怎盡孝道？專家分享3個方向

北韓勞動黨九大召開 中共賀電稱：共促地區和平穩定

菇類別再洗！專家揭5種銅板食材隱藏功效 3步驟留下最多營養

相關新聞

薪資福利穩定…搶當清潔隊員 體測秒秒必爭

新北市環保局每二、三年辦一次大型招考，平均錄取率一至二成，為維護體測公平性，近年引進國際賽事架設的紅外線感應設備，秒數精準度達九九．九九七％，外縣市也來取經。全國環保公務機關總工會（全環總）直言，六都清潔隊員考試公信力禁得起檢驗，但鄉鎮市清潔隊仍難杜絕酬庸、賣官鬻爵等陋習。

管理透明公平 北市清隊員離職率不到1%

葉姓男子在新北板橋清潔隊服務五年，家也在板橋，去年報考北市清潔隊員，換縣市繼續當司機員。他說，離開熟悉的新北到北市重新適應，一大考量是勞動條件。經統計，二○二四至二○二五年，北市新進清潔隊員原任職於新北市環保局有卅五人。

環保家庭…黃宏本3代6人 同一清潔區隊

清潔隊大家庭中，不乏父子檔、夫妻檔、兄弟檔，三代人在同一區隊服務相對罕見。三重清潔隊領班黃宏本的兒子、女兒、內外孫三人先後考進清潔隊，一家三代六人當同事傳佳話。黃今年六月將屆齡退休，對付出一生青春的職場情感深厚，他哽咽地說「我以身為清潔隊員為榮」。

張木川3兄弟 跟隨父親進北市環局任職

北市文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領班張中俊、中正區清潔隊駕駛張國峰是親手足，三兄弟先後進環保局服務，曾任清潔隊駕駛四十年的父親，帶給他們深遠影響。

全台血庫告急 存量剩3.8天

春節大家團聚放年假，全台血液安全庫存量卻僅剩三點八天，跌破四天急缺警戒線。台灣血液基金會指出，根據各地捐血中心統計，血液...

今起大太陽一天天更熱 西半部30度以上高溫 專家：白天換穿短袖沒問題

今天大年初四，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天至明天收假日，環境受偏東風至東南風影響，西半部下沉增溫，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。