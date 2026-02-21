聽新聞
不斷更新／初五北返車潮激增 國道11地雷路段曝 中午前快出發

聯合報／ 記者甘芝萁楊德宜／台北即時報導
今天以北向車流為主，高速公路局預估今天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。本報資料照片
（5:00更新）

今天為春節連續假期初五，目前國道北、中、南區車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

今天以北向車流為主，高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

西部國道北向用路人，高公局建議南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：

匝道封閉：10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制：13-18時國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。

另有開放路肩、替代道路、匝道儀控。

