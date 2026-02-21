北上車流高乘載管制 客運有優惠票價

【台灣醒報記者夏恩台北報導】初四開始陸續返鄉，注意高速公路有管制！交通部表示，20到21日下午北向車流大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形，北向車流有高乘載管制；另外，春節期間國道客運有88條路線票價6折優惠與轉乘享一段票免費。搭乘高鐵自由座可多透過高鐵APP查詢車站擁擠狀況。

收假北上車流大

春節期間運輸量為平日1.5到2倍，過年前收假北上也將出現車潮。交通部提醒，20日（初四）針對北向車流實施高乘載管制；國道5號北向高乘載則於2月20日至21日及和平紀念日期間實施。

連假期間視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩，可善用1968與幸福公路 APP查詢路況。

西部國道部分，20到21日下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。國5部分，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，建議用路人上午9時前出發。

國道客運有6折優惠

另外，針對全台27處易壅塞省道路段及主要觀光熱點（如日月潭、清境農場等），公路局將啟動智慧化監控機制，並利用 AI 數據進行流量預測。台9線蘇花路廊在特定時段禁止載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並優先開放大客車通行；台61線西濱公路將封閉部分平面路口並優化號誌，確保主線車流穩定。

國道客運部分，每日開行約6500至7千班次，交通部在春節期間提供國道客運88條路線票價6折優惠、和平紀念日期間享85折優惠，並提供10小時內轉乘在地客運，享一段票免費。另外，國道客運搭配TPASS 2.0+ 中長途客運常客回饋機制，春節最高可享42折，和平紀念日最高可享6折優惠。

228連假也會有車潮

由於春節緊接著228連假，高公局也提醒民眾， 27及28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；28日到3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國五部分，27及28日人建議上午5時前或下午5時後出發，28日到3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

【更多精采內容，詳見 】