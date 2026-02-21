花蓮秀林20日晚間規模3.9地震 最大震度3級

葉姓男子在新北板橋清潔隊服務五年，家也在板橋，去年報考北市清潔隊員，換縣市繼續當司機員。他說，離開熟悉的新北到北市重新適應，一大考量是勞動條件。經統計，二○二四至二○二五年，北市新進清潔隊員原任職於新北市環保局有卅五人。

