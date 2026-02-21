快訊

全台血庫告急 存量剩3.8天

聯合報／ 記者廖靜清趙容萱／連線報導
近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。本報資料照片
春節大家團聚放年假，全台血液安全庫存量卻僅剩三點八天，跌破四天急缺警戒線。台灣血液基金會指出，根據各地捐血中心統計，血液庫存告急，以Ｏ型血最缺，台中捐血中心庫存Ｏ型血僅剩一點二天，已啟動由台北、新竹和高雄捐血中心進行血液調撥機制提供支援，也呼籲民眾把握年假挽袖捐血。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少，盼符合捐血資格的民眾把握春節時間抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能，讓更多病人能平安過年。

台灣血液基金會表示，正常血液庫存量七至十天，若庫存量在四至七天為「偏低」，低於四天屬於「急缺」警戒狀態。截至昨天，全台各捐血中心血液庫存量平均三點八天，各血型庫存天數，Ａ型四點四天、Ｂ型四點七天、Ｏ型二點九天、AB型五點三天。

台中捐血中心庫存的Ａ、Ｂ、Ｏ血型僅剩一點二天到三點二天，供應吃緊，恐影響大台中地區各醫療院所病患日常及緊急所需用血，已向其他捐血中心請求支援。分別已由台北、新竹和高雄捐血中心支援Ａ型血二三○袋、B型血二一○袋、Ｏ型血四十袋和AB型血十袋，合計支援四九○袋。

台中捐血中心新光三越捐血車昨天中午陸續有民眾挽袖捐血。四十五歲衛姓男子說，他從十八歲開始捐血，每年都「捐到滿、捐到好」，一年會捐滿一千五百西西，因此開春有空就來捐；新竹四十二歲朱姓女子平時有捐血習慣，昨天她南下到台中新光三越百貨公司血拼，看到捐血車也順道捐血。

