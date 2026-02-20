快訊

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

今彩539第115045期 頭獎1注中獎

中央社／ 台北20日電
彩券行示意圖。圖／AI生成
彩券行示意圖。圖／AI生成

今彩539第115045期開獎，中獎號碼23、27、22、11、04。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1000萬元。

貳獎516注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼135，壹獎163注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8152，壹獎11注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 今彩539 台彩 頭獎

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

財神來了！今彩539頭獎1注中獎 幸運兒1千萬元入袋

財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元

今彩539第115044期開獎

相關新聞

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

連槓2期的大樂透今（20）日開出頭獎，頭獎金額2.08億元獎落桃園市觀音區草新里大觀路二段165號日王旺彩券行，由一位幸...

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨...

交易量遙遙領先！農業部揭「1蔬菜」最受台人歡迎 身世之謎曝光

臺灣最受歡迎的蔬菜是哪一種？根據農業部西元2025年12月的蔬菜市場交易量統計，第一...

年初五北返車流為主 高公局示警11大路段易塞車

明天(2月21日)為春節連續假期初五，交通部高公局預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1....

主委疑染諾羅噴射嘔吐濺賴總統 醫指病毒最高濃度：當下換衣才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

今彩539第115045期 頭獎1注中獎

今彩539第115045期開獎，中獎號碼23、27、22、11、04。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1000萬元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。