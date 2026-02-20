快訊

新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大樂透今（20）日開出頭獎，頭獎金額2.08億元獎落桃園市觀音區草新里大觀路二段165號日王旺彩券行，由一位幸運兒獨得。示意圖。記者林伯東／攝影
連槓2期的大樂透今（20）日開出頭獎，頭獎金額2.08億元獎落桃園市觀音區草新里大觀路二段165號日王旺彩券行，由一位幸運兒獨得。

台彩表示，本期大紅包開出26組，總中獎注數為32注，其中21組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為76注，其中32組為單注中獎，13組為2注均分，4組為3注均分，1組為6注均分。

台彩表示，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為250組，剩餘230組，累積開出小紅包組數為374組，剩餘426組，次期（2月21日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

連槓2期的大樂透今（20）日開出頭獎，頭獎金額2.08億元獎落桃園市觀音區草新里大觀路二段165號日王旺彩券行，由一位幸...

