快訊

瘦成這樣！江蕙開唱合體超重磅仙女歌手 首位正式嘉賓現身全場瘋了

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

大樂透第115021期開獎

中央社／ 台北20日電

大樂透第115021期今晚開獎。中獎號碼為15、18、24、49、13、33，特別號10。

春節紅包：12、21、18、27、34、01、03、35、25，春節小紅包：08。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

紅包 春節

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

「很怕走不出來」鹿港老街春節湧人潮 遊客直呼年味十足

市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

讀好書添好運…春節走春兼閱讀 新北市圖「借書就送烘爐地發財金」

相關新聞

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨...

主委疑染諾羅噴射嘔吐濺賴總統 醫指病毒最高濃度：當下換衣才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都...

過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙...

飲控總「敗在太餓」？食安專家揭5食物最有飽足感 第1名是白麵包3倍

春節聚餐多，不小心就胖了一圈嗎？不少人減肥或進行飲食控制時，常常半途而廢。食安專家韋恩（楊世煒）日前在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，飲控失敗的關鍵，往往不在於吃得不夠，而是「敗在太餓」，問題其實出在選錯了「不耐餓」的食物。

年初五北返車流為主 高公局示警11大路段易塞車

明天(2月21日)為春節連續假期初五，交通部高公局預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。