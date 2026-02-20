初四一坨人開上路已釀73起事故 初五國道「11處地雷路段」揭曉

快訊

中央社／ 台北20日電
國道車流示意照。中央社

今天初四，出遊及北向車流較多，至傍晚已發生73件事故，高公局預估明天國道交通量為平日1.3倍，以北向車流為主，國1西螺-埔鹽系統、國3竹山-中興等11路段為重點壅塞路段。

交通部高速公路局下午透過新聞稿更新國道路況，截至17時，國道交通量為87.8百萬車公里，預估今天交通量為134百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，下午國道壅塞路段包括國1北向大雅系統至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、沙鹿至大甲、後龍至竹南、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6西向東草屯至霧峰系統；其餘路段行車大致正常。

另外，截至17時共發生73件事故，其中15時16分於國1南向230公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時45分排除，造成後方車流回堵7公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局提到，明天大年初五預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.3倍，尤其北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局補充，明天以北向車流為主，預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

