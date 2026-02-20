春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨範圍從北部、東半部再擴大到中部以北及南部山區。

根據中央氣象署預報，明天（初五）至24日白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地天氣大致為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署表示，24日晚間起至25日鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部轉涼，其他地區早晚偏涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象署提到，26日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，27日有另一波鋒面影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象署提醒，明天、24日清晨至上午中部以北地區及21日晚間起至22日的金門、馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度；另外，明天、22日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪。