快訊

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

老婦騎車自摔 女學生熱心1舉動竟須負次責「遭索賠百萬」網炸鍋

賞櫻下山出意外…台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

中央社／ 台北20日電
今天起天氣逐漸回暖，不少民眾把握年節假期外出踏青賞櫻。聯合報記者潘俊宏／攝影
今天起天氣逐漸回暖，不少民眾把握年節假期外出踏青賞櫻。聯合報記者潘俊宏／攝影

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨範圍從北部、東半部再擴大到中部以北及南部山區。

根據中央氣象署預報，明天（初五）至24日白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地天氣大致為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署表示，24日晚間起至25日鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部轉涼，其他地區早晚偏涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象署提到，26日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，27日有另一波鋒面影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象署提醒，明天、24日清晨至上午中部以北地區及21日晚間起至22日的金門、馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度；另外，明天、22日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪。

氣象署 恆春 馬祖 春節

延伸閱讀

北韓勞動黨九大召開 中共賀電稱：共促地區和平穩定

初四中部以北陰雨 日夜溫差明顯 明天轉晴溫暖偏熱

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

地牛翻身！花蓮22:09近海發生規模3.9淺層地震 最大震度2級

相關新聞

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨...

主委疑染諾羅噴射嘔吐濺賴總統 醫指病毒最高濃度：當下換衣才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都...

過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙...

年菜高油高鹽腎臟超時加班 醫囑掌握腎利四原則

民眾春節團聚吃吃喝喝，但往往年菜暗藏高鹽、高油、高蛋白及加工食品等飲食陷阱，若年假期間持續攝取這類食物，尤其對慢性腎臟病...

交易量遙遙領先！農業部揭「1蔬菜」最受台人歡迎 身世之謎曝光

臺灣最受歡迎的蔬菜是哪一種？根據農業部西元2025年12月的蔬菜市場交易量統計，第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。