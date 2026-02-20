快訊

老婦騎車自摔 女學生熱心1舉動竟須負次責「遭索賠百萬」網炸鍋

賞櫻下山出意外…台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

年菜高油高鹽腎臟超時加班 醫囑掌握腎利四原則

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
年菜大魚大肉，暗藏高鹽、高油、高蛋白及加工食品等飲食陷阱，尤其對腎臟造負擔。圖／本報資料畫面
年菜大魚大肉，暗藏高鹽、高油、高蛋白及加工食品等飲食陷阱，尤其對腎臟造負擔。圖／本報資料畫面

民眾春節團聚吃吃喝喝，但往往年菜暗藏高鹽、高油、高蛋白及加工食品等飲食陷阱，若年假期間持續攝取這類食物，尤其對慢性腎臟病患、三高族群及長者等，易引發血鉀過高、高血壓，誘發急性腎衰竭。醫師提醒，春節應掌握「少鹽、控制飲酒、適量蛋白、避高鉀」四大原則，才能安心過好年。

新北聯醫腎臟內科醫師洪國欽表示，年節飲食若無節制，腎臟恐超時加班，尤其慢性病患者腎臟雖仍能運作，但代謝與排除能力已下降，短時間內攝取過多鈉、鉀或蛋白質，易導致血壓上升、腳踝浮腫、心悸等症狀，嚴重者甚至可能需要緊急洗腎。

洪國欽提醒，春節期間應掌握少鹽、控制飲酒、適量蛋白、避免高鉀四大原則。第一，應減少臘肉、香腸、醃製品、火鍋湯底、罐頭及加工丸子攝取，以天然蔥、薑、蒜或香草取代高鈉調味。

其次，酒精可能導致脫水致使腎臟血流不足，喝酒時務必搭配足量飲用水，腎功能不良者建議不喝酒。另外適量蛋白，要避免連續大啖大魚大肉，建議優先選擇魚、豆腐、雞蛋等，最後也要避免高鉀食物，如香蕉、柑橘、菇類、菠菜及火鍋蔬菜湯鉀含量偏高，建議蔬菜先汆燙後再烹調，避免喝含鉀量高的菜湯。

此外，年節常見的糖果、年糕及含糖飲料，易造成高血糖，加速腎臟損傷，建議減量減糖，而堅果、瓜子屬高磷、高鉀食物，也應適量攝取，以免增加身體負擔，民眾若出現全身無力、心悸、腳踝浮腫加劇、尿量減少、噁心嘔吐或血壓升高等症狀，應立即就醫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北聯醫腎臟內科醫師洪國欽提醒，年節飲食若無節制，恐造成腎臟嚴重負擔。圖／新北聯合醫院提供
新北聯醫腎臟內科醫師洪國欽提醒，年節飲食若無節制，恐造成腎臟嚴重負擔。圖／新北聯合醫院提供

腎臟病 春節 醫師

延伸閱讀

微波年菜總冷熱不均？切法、擺法都有差 專家教正確加熱技巧

買年菜幫公公慶生被嫌爆！丈夫不救還指責 她帶孩離場：不爽就離婚

除夕回公婆家吃年菜…小姑一句話惹怒媳婦 網友教戰回應法

不只長年菜被嫌！他點名過年最討厭「這兩道」：根本考驗消化

相關新聞

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨...

主委疑染諾羅噴射嘔吐濺賴總統 醫指病毒最高濃度：當下換衣才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都...

過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙...

年菜高油高鹽腎臟超時加班 醫囑掌握腎利四原則

民眾春節團聚吃吃喝喝，但往往年菜暗藏高鹽、高油、高蛋白及加工食品等飲食陷阱，若年假期間持續攝取這類食物，尤其對慢性腎臟病...

交易量遙遙領先！農業部揭「1蔬菜」最受台人歡迎 身世之謎曝光

臺灣最受歡迎的蔬菜是哪一種？根據農業部西元2025年12月的蔬菜市場交易量統計，第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。