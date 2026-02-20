年菜高油高鹽腎臟超時加班 醫囑掌握腎利四原則

民眾春節團聚吃吃喝喝，但往往年菜暗藏高鹽、高油、高蛋白及加工食品等飲食陷阱，若年假期間持續攝取這類食物，尤其對慢性腎臟病患、三高族群及長者等，易引發血鉀過高、高血壓，誘發急性腎衰竭。醫師提醒，春節應掌握「少鹽、控制飲酒、適量蛋白、避高鉀」四大原則，才能安心過好年。

新北聯醫腎臟內科醫師洪國欽表示，年節飲食若無節制，腎臟恐超時加班，尤其慢性病患者腎臟雖仍能運作，但代謝與排除能力已下降，短時間內攝取過多鈉、鉀或蛋白質，易導致血壓上升、腳踝浮腫、心悸等症狀，嚴重者甚至可能需要緊急洗腎。

洪國欽提醒，春節期間應掌握少鹽、控制飲酒、適量蛋白、避免高鉀四大原則。第一，應減少臘肉、香腸、醃製品、火鍋湯底、罐頭及加工丸子攝取，以天然蔥、薑、蒜或香草取代高鈉調味。

其次，酒精可能導致脫水致使腎臟血流不足，喝酒時務必搭配足量飲用水，腎功能不良者建議不喝酒。另外適量蛋白，要避免連續大啖大魚大肉，建議優先選擇魚、豆腐、雞蛋等，最後也要避免高鉀食物，如香蕉、柑橘、菇類、菠菜及火鍋蔬菜湯鉀含量偏高，建議蔬菜先汆燙後再烹調，避免喝含鉀量高的菜湯。

此外，年節常見的糖果、年糕及含糖飲料，易造成高血糖，加速腎臟損傷，建議減量減糖，而堅果、瓜子屬高磷、高鉀食物，也應適量攝取，以免增加身體負擔，民眾若出現全身無力、心悸、腳踝浮腫加劇、尿量減少、噁心嘔吐或血壓升高等症狀，應立即就醫。

新北聯醫腎臟內科醫師洪國欽提醒，年節飲食若無節制，恐造成腎臟嚴重負擔。圖／新北聯合醫院提供