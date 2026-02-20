快訊

春節收假加強海運疏運 澎湖輪明起返高雄尚有空位

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
澎湖輪。聯合報系資料照
春節年假即將結束，澎湖地區可能有大量旅客返回台灣本島需求，除空運服務外，交通部航港局已表示，備妥海空聯防機制，自2/21（六）、2/22（日）、2/23（一）起每日下午4時安排澎湖輪由馬公往高雄船班，目前2/21尚有38個空位、2/22尚有57個空位、2/23尚有460個空位，建議有需要旅客可多加利用搭乘，並可至澎湖輪訂位購票系統訂票及查詢。

澎湖 馬公

