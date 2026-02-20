私家車全出籠！初四景點塞塞塞 初五國道客運空位逾5成
今（20）日大年初四是春節連續假期第7日，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙路段、台9線崇德及中仁隧道路段、台3線紫南宮路段、台61線中彰大橋路段、台21線日月潭路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。
公路局指出，另台3線北埔老街、台14甲線清境農場、台18線阿里山遊樂區及台21線日月潭共4處觀光熱點停車率皆已超過8成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。公路局將持續監控車流，籲請用路人留意即時路況資訊。
明（21）日是大年初五，預估將有北返及出遊車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段；銜接國道易壅塞路段有台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段，台88線鳳山至五甲西向路段。
此外，觀光風景區及新春參拜易壅塞路段有台2線及台2乙線關渡至淡水路段，台3線大溪及大湖路段，台9線新店至烏來北向路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段，台9線礁溪路段。建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。
在國道客運部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,036班次，疏運33,607人；東部國道客運路線共計行駛534班次，疏運11,014人。
明日為春節連續假期第8日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有56%空位，東部國道客運尚有81%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。
