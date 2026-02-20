快訊

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告大陸脅迫 擬修安保文件、體制改革

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

私家車全出籠！初四景點塞塞塞 初五國道客運空位逾5成

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
車潮示意圖。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
車潮示意圖。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

今（20）日大年初四是春節連續假期第7日，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙路段、台9線崇德及中仁隧道路段、台3線紫南宮路段、台61線中彰大橋路段、台21線日月潭路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。

公路局指出，另台3線北埔老街、台14甲線清境農場、台18線阿里山遊樂區及台21線日月潭共4處觀光熱點停車率皆已超過8成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。公路局將持續監控車流，籲請用路人留意即時路況資訊。

明（21）日是大年初五，預估將有北返及出遊車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段；銜接國道易壅塞路段有台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段，台88線鳳山至五甲西向路段。

此外，觀光風景區及新春參拜易壅塞路段有台2線及台2乙線關渡至淡水路段，台3線大溪及大湖路段，台9線新店至烏來北向路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段，台9線礁溪路段。建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

在國道客運部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,036班次，疏運33,607人；東部國道客運路線共計行駛534班次，疏運11,014人。

明日為春節連續假期第8日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有56%空位，東部國道客運尚有81%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。

日月潭 國道 客運 春節

延伸閱讀

初四省道6路段易壅塞 多處風景區及廟宇現車潮

台南寶可夢登場加埃及展！奇美博物館周邊恐塞爆 交通疏運出爐

出門前留意！初三走春車潮湧現 公路局列省道18路段易壅塞

走春看路況！明天初一省道預估爆出遊車潮 12地雷路段需注意

相關新聞

主委疑染諾羅噴射嘔吐濺賴總統 醫指病毒最高濃度：當下換衣才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都...

過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙...

初四出遊景點車多 初五國道客運空位逾5成

今（20）日大年初四是春節連續假期第7日，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙路段、台9線崇德及中仁隧道路段、台3線...

拜拜被香燙到是「神明給暗示」？ 醫籲快沖水15分鐘防感染

過年習俗到廟宇走春祈福，各地廟宇擠滿了人山人海的信眾，有人在上香過程中被燙到，甚至香灰亂飛掉入眼睛，致角膜灼傷。民間流傳...

今起天氣逐漸回暖 民眾把握年假外出踏青賞櫻

今天大年初四，中央氣象署表示，氣溫逐漸回升，明天到下周二會是溫暖好天氣。雖然年假已過一半，今天不少民眾把握年節假期外出踏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。