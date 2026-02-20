交易量遙遙領先！農業部揭「1蔬菜」最受台人歡迎 身世之謎曝光

臺灣最受歡迎的蔬菜是哪一種？根據農業部西元2025年12月的蔬菜市場交易量統計，第一名是高麗菜，遙遙領先第二名，相當於第二、三、四名相加。

雖然高麗菜最受歡迎，但很多人可能還不知道高麗菜不是來自古代國名是高麗的韓國，而且跟高麗完全無關。韓國對高麗菜的稱呼是韓文稱之為양배추，英譯「Yang-Bae-Chu」，一聽就想起「洋白菜」，這也是中國北方對高麗菜的普遍稱呼。

高麗菜來到臺灣，應該是荷蘭人在十七世紀引進。中華傳播管理學會「歷史查假計畫」檢視文獻，發現清朝時期的臺灣已經有高麗菜的記載，當時寫為番芥藍。根據《續修臺灣府志》記載：「番芥藍，似菜。葉藍，其紋紅、根亦紅。種久蕃茂，團結成頂，層層包裹，彩色照耀。一名番牡丹，種出咬𠺕吧；其國以為上品菜。」文中的咬𠺕吧就是雅加達。十九世紀晚期，閩南語發音的高麗菜稱呼在民間已經很盛行，而不是使用番芥蘭這種正式稱呼。

歐洲許多國家對這種甘藍的發音都接近閩南語的高麗，甚至用類似發音稱之為玻璃菜。新加坡民間也稱之為高麗菜。

高麗菜的原產地在地中海的沿岸，古希臘與羅馬人已經普遍種植食用，拉丁文是caulis，歐洲許多國家對高麗菜的稱呼應該也是從拉丁文而來。文史作家曹銘宗在他的著作《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》提到，歷史學者翁佳音告訴他高麗菜可能源自荷蘭語。高麗菜的荷蘭語為Kool，西班牙語是Col，至於德語則是Kohl，讀音都很近似，可能都從拉丁文而來。高麗菜在古希臘人和古羅馬人已廣泛種植，中世紀之後傳遍全球。

高麗菜的英文是Cabbage，日本對高麗菜的外來語就是從這裡而來，發音也接近。高麗菜的中文正式名稱是「結球甘藍」。其實野生高麗菜是不結球的，也就是不包心，而且不太好吃，後來經過培育才出現了結球品種。種植高麗菜的適合溫度為15-25度，種植時如果溫度太高或營養不夠，可能又不接球。

很多民眾去外國買了高麗菜才發現，雖然看起來幾乎一樣，但是實際上卻大不相同，遠遠不如臺灣的好吃。臺灣的高麗菜好吃是因為後來陸續引進新品種並且持續改良的結果，口味變好很多。 照片為農業部官網截圖

