快訊

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

台61線大甲段白車惡劣肇逃…拖吊車駕駛救援被撞 頭破腳變形急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國道塞車示意圖。記者葉信菉／攝影
國道塞車示意圖。記者葉信菉／攝影

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都快1個小時，雪隧南端路口前排隊長達4.5公里。

交通部高公局預估今國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

不只國5北上宜蘭到頭城時速不到20公里，國1台中系統-后里、國3新竹系統-寶山時速也僅21公里。

高公局 國道 春節 塞車

延伸閱讀

柯文哲赴宜蘭輔選陳琬惠 走訪宮廟夜市拚人氣

不斷更新／初四上午國道23起車禍多處「紫爆」 雪隧目前回堵5.5公里

影／初四接財神 眾神開工首日 新年求好運帶財氣

高公局估上午國道4路段壅塞 多處匝道封閉

相關新聞

主委疑染諾羅噴射嘔吐濺賴總統 醫指病毒最高濃度：當下換衣才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都...

過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙...

春節收假加強海運疏運 澎湖輪明起返高雄尚有空位

春節年假即將結束，澎湖地區可能有大量旅客返回台灣本島需求，除空運服務外，交通部航港局已表示，備妥海空聯防機制，自2/21...

初四出遊景點車多 初五國道客運空位逾5成

今（20）日大年初四是春節連續假期第7日，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙路段、台9線崇德及中仁隧道路段、台3線...

拜拜被香燙到是「神明給暗示」？ 醫籲快沖水15分鐘防感染

過年習俗到廟宇走春祈福，各地廟宇擠滿了人山人海的信眾，有人在上香過程中被燙到，甚至香灰亂飛掉入眼睛，致角膜灼傷。民間流傳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。