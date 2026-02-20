初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都快1個小時，雪隧南端路口前排隊長達4.5公里。

交通部高公局預估今國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

不只國5北上宜蘭到頭城時速不到20公里，國1台中系統-后里、國3新竹系統-寶山時速也僅21公里。