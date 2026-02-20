諾羅「噴射性嘔吐」 醫：病毒最高濃度時期 當下換衣服才是上策

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴總統左側肩膀和手臂衣物疑沾附嘔吐物。本報資料照片
賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上，外界擔心有染疫疑慮。對此，醫師姜冠宇今天在臉書表示，如果發現周遭有人「噴射性嘔吐」，那是病毒最高濃度時期，當下其實反射動作該做的是整個衣服都換掉，才是上策。

姜冠宇說，最近諾羅很紅，但是洗手之外有個防禦重點，真正的破口是「洗衣服」。先清掉嘔吐物／糞便、分開洗之外，「大家都一直說的1000ppm次氯酸水／漂白水浸泡，但是那效率其實往往不夠」，用60度熱洗＋高溫烘，才是真正有效的方式。

「它是非套膜病毒，冷水＋一般洗衣精常常洗不乾淨」。姜冠宇表示，洗衣機會變成擴散器，混洗、抖衣、門把與內槽殘留，會把病毒帶到其他衣物和全家手上。所以洗衣機門框／按鍵／洗衣籃擦乾淨，此時也很重要。

他說，不只過年要換新衣，新年後更要常常換衣服。「因為當我們發現過年有諾羅，過年後大家放出來，絕對再流行一波」。

