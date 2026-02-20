今起天氣逐漸回暖 民眾把握年假外出踏青賞櫻

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
今天起天氣逐漸回暖，不少民眾把握年節假期外出踏青賞櫻。記者潘俊宏／攝影
今天起天氣逐漸回暖，不少民眾把握年節假期外出踏青賞櫻。記者潘俊宏／攝影

今天大年初四，中央氣象署表示，氣溫逐漸回升，明天到下周二會是溫暖好天氣。雖然年假已過一半，今天不少民眾把握年節假期外出踏青賞櫻。

今天白天水氣偏多，民眾可留意是否降雨，下午時雲層逐漸散去，水氣減少氣溫也漸漸回升，但日夜溫差會比較大，可能會達到10度以上溫差，今天預計北部高溫可以回升到21度，中南部26至28度高溫，東半部地區22至25度左右，這幾天返回工作崗位的民眾，交通留意霧況和低雲。

