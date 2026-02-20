過年鬧血荒急調血 中部血庫史上最低 尤以O型血剩1.2天

今天是大年初四，春節連假長達9天，民眾出國、出遊大增，加上近期感冒人多，捐血量下滑，中部血庫告急。台中捐血中心統計，今天血液總庫量僅剩2.2天，低於7天的安全庫存量，其中又以O型血1.2天急缺，已緊急向台北、新竹和高雄捐血中心調撥血液，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

台中捐血中心新光三越捐血車今天中午陸續有民眾挽袖捐血。45歲衛姓男子說，他從18歲開始捐血，每年都「捐到滿、捐到好」，一年會捐滿1500CC，因此開春有空就來捐；新竹42歲朱姓女子平時有捐血習慣，今天她南下到台中新光三越百貨公司血拼，看到捐血車就順道捐血。

台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，統計今天上午7時30分，總庫存量僅剩2.2天，屬於偏低狀態（正常庫存量為7到10天），其中又以O型血剩1.2天最缺，其次為A型血2.5天、B型血3.2天、AB型血5.0天。