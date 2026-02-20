快訊

驚！最新調查 市售耳機含有毒物質…「滲入皮膚」長期佩戴有損健康

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

聽新聞
0:00 / 0:00

過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，民眾吃吃喝喝容易忽略牙齒問題，硬咬食物造成斷裂危機，示意圖。圖／123RF
醫師提醒，民眾吃吃喝喝容易忽略牙齒問題，硬咬食物造成斷裂危機，示意圖。圖／123RF

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙科副部主任林岱民表示，民眾吃吃喝喝容易忽略牙齒問題，硬咬食物造成斷裂危機，年後牙醫門診量常暴增。

林岱民指出，年節長假連續不間斷地吃零食，除了增加蛀牙風險，也會因為用力過猛或持續出力而發生斷裂。另外，長期磨牙或咬合不正也會導致牙齒結構疲勞，出現裂痕。過年期間，有牙科急診的醫院不多，所以收假後會湧入一波「齒裂潮」，牙醫門診數暴增3成左右。

林岱民說，年節餐桌上出現平常少吃的食物，例如帶殼瓜子、螃蟹、肉排等，有些人用力過猛，結果牙齒碎裂。輕微的崩裂可以修補、做牙套，程度嚴重者恐需拔牙以及植牙。造成齒裂的原因，除了食物硬度，也跟牙齒健康有關，發生機率隨年齡增長而增加，年長者的牙齒通常較為脆弱。

「年紀大了，牙齒結構也會因日積月累的耗損或破裂而變薄，尤其是外層的琺瑯質。」林岱民提醒，美食當前，應盡量避開「堅果、帶殼海鮮、骨頭」類食物，善用專業工具避免大口猛啃，例如核桃器、蟹腳鉗將外殼去除，千萬不要硬碰硬用牙齒咬硬物、硬殼，只要出現微細裂紋，就是成為牙裂的起點。

想要護牙過好年，林岱民說，日常生活中亦有不少飲食和習慣都有可能損害琺瑯質，包括攝取過多含糖量高、高酸性的食物。毫無節制進食也容易讓口腔持續處於酸性，此時若再咬到較硬的食物，就可能造成牙齒崩裂。尤其，曾補過蛀牙的人，牙齒結構或強度已經較差，牙齒變得脆弱、敏感，必需及早預防琺瑯質損耗。

「若有夜間磨牙或緊張時會咬牙切齒的習慣，建議配戴護齒器。」林岱民說，會夜間磨牙的人，或是因壓力大不自覺咬緊牙關者，使用護齒器能有效保護牙齒琺瑯質免於過度磨損、降低牙裂風險。牙齒長期磨咬雖然外觀無損，但內部神經可能已受損或牙根有隱裂，輕微裂痕容易卡食物殘渣，滋生細菌加劇蛀牙。

林岱民表示，平常養護牙齒要遵循確切清潔，有些牙膏配方確實能強化琺瑯質，早晚刷牙、進食後用清水漱口、不要經常緊咬牙齒、定期檢查及洗牙，平常也不要熬夜、抽菸及喝酒，降低牙齦腫脹發炎機率。

牙齒 蛀牙

延伸閱讀

不是蛀牙！醫揭「這5種牙痛」最常被誤診 第一名一拖就可能沒命

5歲童門牙卡關竟是藏2顆「逆向生長」多生牙 醫：別輕忽換牙異常

每天刷牙仍可能蛀牙？5個口腔保健關鍵：飯後別立刻刷

等了13年終於有牙醫 他捨台大光環每天通勤2小時到偏鄉

相關新聞

春節血庫告急 台中捐血中心：庫存O型血僅剩1.2天

農曆春節血庫告急。捐血中心血液庫存嚴重偏低，O型血最缺，急需民眾踴躍捐血。根據各地捐血中心的統計，目前血液安全庫存量全血...

初四好天氣返工出遊人潮多 國5回堵 蘇花路廊北上車流增

初四好天氣，出遊、返工的車流都湧現，國道5號雪山隧道上午10時主線回堵4.5公里，隧道內時速約40公里，北上各交流道都有...

初三類流感、腹瀉就診人次稍降 日本旅遊注意當地流感升溫

國內流感就診人次仍多，疾管署表示，昨天初三類流感急診就診人次3147人，人數較前一日的3966人下降20.7%。與近3年...

北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

一位急診醫師在臉書分享，近期一位30歲女性，蜘蛛網膜下腔出血需緊急手術，雙北卻無加護病房（ICU）可用，事後衛福部次長林...

諾羅「噴射性嘔吐」 醫：病毒最高濃度時期 當下換衣服才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

今起天氣逐漸回暖 民眾把握年假外出踏青賞櫻

今天大年初四，中央氣象署表示，氣溫逐漸回升，明天到下周二會是溫暖好天氣。雖然年假已過一半，今天不少民眾把握年節假期外出踏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。