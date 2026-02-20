春節血庫告急 台中捐血中心：庫存O型血僅剩1.2天

農曆春節血庫告急。捐血中心血液庫存嚴重偏低，O型血最缺，急需民眾踴躍捐血。根據各地捐血中心的統計，目前血液安全庫存量全血平均僅3.8天，特別是台中捐血中心庫存O型血僅剩1.2天，已啟動由台北、新竹和高雄捐血中心進行血液調撥機制提供支援。

台灣血液基金會表示，「近日募集狀況不太理想」，正常血液庫存量為7至10天，若庫存量在4至7日為「偏低」，低於4天則屬於「急缺」警戒狀態。截至今天，全台各捐血中心血液庫存量平均僅3.8天，各血型庫存天數如下：A型4.4天、B型4.7天、O型2.9天、AB型5.3天。

過年期間，民眾還沉浸在歡樂的氣氛中，把握長假出遊或與親朋好友聚餐，也有不少人出國度假。另外，近期氣溫變化大、天候不穩定，不慎感冒或身體不適的民眾較多，導致捐血人數明顯下降。台灣血液基金會指出，急診、重大手術、癌症治療、慢性病患及意外事故等醫療需求並未因假期而減少，反而用血量明顯增加，血液庫存量持續見底。

目前台中捐血中心庫存的A、B、O血型僅剩1.2天到3.2天，供應吃緊，恐影響大台中地區各醫療院所病患之日常及緊急所需用血，已向其他捐血中心請求支援。截至昨天，分別由台北、新竹和高雄捐血中心支援A型血230袋、B型血210袋、O型血40袋和AB型血10袋，合計支援490袋。

由於O型血各中心庫存皆偏低，目前僅能支援台中40袋，血液基金會特別呼籲，各血型民眾踴躍前來捐血。台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少，盼符合捐血資格的民眾把握春節時間抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能，讓更多病人能平安過年。

一名企業公司主管陳先生表示，迄今已捐血近30次，每次捐血500毫升，只要過了捐血間隔建議的3個月，就會再次到鄰近的捐血點挽起袖子捐血。最初本著熱心救人、助人為善的想法，勇敢嘗試了捐血，符合血壓不能太高亦不能太低等健康條件，有滿滿的成就感，後來變成一種習慣，順應了捐血站排定的時間，幾乎按時報到。

陳先生分享，捐血沒有那麼可怕，也不會有交叉感染的問題，現在都使用單次拋棄式用具，過程極為安全。而且對捐血者來說，捐血可促進血液新陳代謝、適量減少體內鐵質沉積，還能透過捐血前檢測進行小型健康檢查。他很鼓勵公司同仁捐血，只要有捐血證明都會提供500元營養補給，一起貢獻自己力。 近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。本報資料照片