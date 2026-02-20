初四好天氣返工出遊人潮多 國5回堵 蘇花路廊北上車流增
初四好天氣，出遊、返工的車流都湧現，國道5號雪山隧道上午10時主線回堵4.5公里，隧道內時速約40公里，北上各交流道都有回堵情形；蘇花路廊上午7時起北上車流漸增，預估持續到明天凌晨，公路局呼籲用路人避開車多時段。
春節期間宜蘭縣警局派出大批警力在重要道路、景點疏導交通，隨著連假接近尾聲，今天湧現北返車潮。警方表示，今天上午8時50分國道5號北向主線儀控啟動，上午10時雪隧時速每小時約40公里，除主線外，各交流道都有回堵情形。
蘇花路廊同樣也是車多情況，到上午10時，花蓮往宜蘭的北上車輛共4490輛，公路局預估今天蘇花路廊北向車流量仍有約1萬5000輛；明天初五的車多壅塞時段，預估是上午10時到初六清晨1時。
宜蘭警方表示，國道5號今天下午1時到晚間6時，蘇澳到頭城北向入口實施高乘載管制，蘇花路廊中午12時到晚間8時，禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩。公路局也提醒，用路人彈性調整行程，避開壅塞時段，選擇離峰時段再上路。
除了返工車潮，今天也有不少民眾出遊，宜蘭知名景點清水地熱大批遊客泡腳、煮溫泉蛋，上午才過9時停車場就滿了，啟動一出一進的總量管制，橋頭還有數十輛車在排隊等待進入。
花蓮太魯閣國家公園春節也有不少遊客上山走春，初三起一連三天舉辦太魯閣部落音樂會，邀請在地原民歌手、樂舞團體演出，也有太魯閣族傳統工藝、文創和小農攤位展售，還可以爬山走步道，或是騎乘免費的電輔車，暢遊太魯閣口，及周邊富世、崇德和新城等部落社區，看山看海品味在地風情。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。