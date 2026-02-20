初四好天氣返工出遊人潮多 國5回堵 蘇花路廊北上車流增

初四好天氣，出遊、返工的車流都湧現，國道5號雪山隧道上午10時主線回堵4.5公里，隧道內時速約40公里，北上各交流道都有回堵情形；蘇花路廊上午7時起北上車流漸增，預估持續到明天凌晨，公路局呼籲用路人避開車多時段。

春節期間宜蘭縣警局派出大批警力在重要道路、景點疏導交通，隨著連假接近尾聲，今天湧現北返車潮。警方表示，今天上午8時50分國道5號北向主線儀控啟動，上午10時雪隧時速每小時約40公里，除主線外，各交流道都有回堵情形。

蘇花路廊同樣也是車多情況，到上午10時，花蓮往宜蘭的北上車輛共4490輛，公路局預估今天蘇花路廊北向車流量仍有約1萬5000輛；明天初五的車多壅塞時段，預估是上午10時到初六清晨1時。

宜蘭警方表示，國道5號今天下午1時到晚間6時，蘇澳到頭城北向入口實施高乘載管制，蘇花路廊中午12時到晚間8時，禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩。公路局也提醒，用路人彈性調整行程，避開壅塞時段，選擇離峰時段再上路。

除了返工車潮，今天也有不少民眾出遊，宜蘭知名景點清水地熱大批遊客泡腳、煮溫泉蛋，上午才過9時停車場就滿了，啟動一出一進的總量管制，橋頭還有數十輛車在排隊等待進入。

花蓮太魯閣國家公園春節也有不少遊客上山走春，初三起一連三天舉辦太魯閣部落音樂會，邀請在地原民歌手、樂舞團體演出，也有太魯閣族傳統工藝、文創和小農攤位展售，還可以爬山走步道，或是騎乘免費的電輔車，暢遊太魯閣口，及周邊富世、崇德和新城等部落社區，看山看海品味在地風情。 國5今天出現北返車潮，主線和宜蘭縣內交流道都有回堵情況。記者戴永華／攝影