空拍看台灣／春節南部艷陽高照 全家出遊人潮擠爆景區

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄果嶺自然公園春節期間碰到難得豔陽好天氣，每天吸引上萬群眾前來走春，享受充滿療癒感的森林藝境。記者劉學聖／攝影
高雄果嶺自然公園春節期間碰到難得豔陽好天氣，每天吸引上萬群眾前來走春，享受充滿療癒感的森林藝境。記者劉學聖／攝影

今年馬年農曆春節連假長達9天，北部受東北季風影響，天氣濕冷陰雨；南部則迎來難得的晴朗好天氣，成為全台少數適合戶外走春的區域。陽光加持下，南部各大風景區湧現人潮，停車位一位難求，觀光熱度明顯升溫。

其中最熱門的景點之一，是位於高雄的佛光山佛陀紀念館。春節期間舉辦「2026年春節平安燈會」，自農曆大年初一起連續點燈近一個月。今年適逢星雲大師百年紀念暨佛光山開山60周年，園區特別規劃「馬上精彩、馬上平安、馬上品嘗」三大主題，結合展覽、市集與祈福活動，吸引不少家庭全員出動。晚間登場的「光照大千祈福活動」透過立體環繞音效與燈光展演，將佛館化為沉浸式感官殿堂，帶領民眾在震撼視聽效果中沉澱心靈，許下新年願望。

主題樂園同樣人氣爆棚。義大遊樂世界自除夕起即湧現返鄉與親子出遊人潮，停車場與接駁車班班客滿，園區從上午一路熱鬧到晚間。業者推出生肖優惠與春節限定活動，包括舞獅迎財神、主題劇場與互動體驗，帶動業績成長逾兩成。多數家庭客停留時間超過半日，整體買氣優於往年。

此外，占地70公頃的高雄果嶺自然公園也成為走春熱門去處。園區春節期間推出「森棲盎然」主題地景展，由高雄市文化局與高雄市立美術館邀請國內外6組藝術家帶來9件作品，巧妙結合自然景觀與建築空間，營造層次豐富的視覺體驗。許多民眾與親子趁著好天氣前來踏青，在森林與藝術交織的氛圍中放鬆身心。

今年春節活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」也話題十足，攜手日本經典英雄IP超人力霸王進駐愛河灣，串聯駁二藝術特區、旗津、鹽埕等熱門景點，並延伸至北高雄與海線漁港地區，成功吸引大批民眾前往走春，深入體驗在地風土民情。

在晴朗天氣加持下，南台灣成為今年春節旅遊焦點，不僅帶動地方經濟，也為新的一年增添熱鬧喜氣與滿滿希望。

