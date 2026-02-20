初三類流感、腹瀉就診人次稍降 日本旅遊注意當地流感升溫

國內流感就診人次仍多，疾管署表示，昨天初三類流感急診就診人次3147人，人數較前一日的3966人下降20.7%。與近3年同農曆日比較，較2025年同期的6356人下降50.5%，較2024年同期的6608人下降52.4%，較2023年同期的3585人下降12.2%。

過年期間飲食較油膩，加上聚餐共食，腸胃道疾病患者增加，腹瀉送急診的民眾也不少。疾管署統計，初三（19日）腹瀉急診就診人次2585人，較前一日2818人下降8.3%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期7781人下降66.8%，較2024年同期2101人上升23%，較2023年同期2607人下降了0.8%。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，民眾返鄉團聚及旅遊活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，不少人一過年就出現喉嚨不適、流鼻水或疲倦感，甚至是腹瀉群聚。今年「周日及國定假日輕急症中心UCC」在春節9天連假除了2月16（除夕）、2月21（初五）休診，其餘7天正常開設，民眾可多加利用，避免跑大醫院的急診變成「擠診」。

李宜恭說，「周日及國定假日輕急症中心UCC」有效減輕大型醫院急診負荷，發現嚴重病例也能及時轉送，有些重症或潛藏的疾病能夠被早期發現。另外，近日天氣變化大，氣溫劇烈變化與回溫期間，容易誘發心腦血管疾病，三高族群、長者、慢性病患需加強保暖，有胸痛、呼吸困難、意識模糊等警訊，千萬不要忍，盡速撥打119送醫。

春節連假瘋出國，桃園機場官方預估，昨天初三的旅客量逾15萬8千多人，今天初四也超過15萬3千人。許多人安排前往日本旅遊，不過日本流感疫情出現「第二波高峰」，日旅達人林氏璧近日在「日本自助旅遊中毒者」粉專分享，日本流感季進入第二波流行，以B型流感約占一半為主。

林氏璧引述日本官方監測資料指出，日本自去年11月流感病例達高峰後，今年1月初明顯回落，但近期疫情曲線再度上揚。他提醒，秋冬已經得過A流者，可能還會再得B流；已經打過流感疫苗，理論上有效，不須再打一次。若出發在即但還沒打過流感疫苗，生成抗體需要14天，建議備妥感冒藥、止咳化痰藥物，以備不時之需。