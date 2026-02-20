陳世凱秀廚藝 慰勞金門機場值勤辛勞

快訊

中央社／ 台北20日電

交通部長陳世凱日前赴金門航空站，視察外島航班營運狀況，了解塔台運作及航空站消防應變，並準備紅包，更親手下廚「開陽白菜」和水餃慰勞同仁。

交通部今天發布新聞稿表示，陳世凱日前赴金門航空站，視察外島航班營運狀況，他強調，外島航空運輸是民眾返鄉與物資往來的重要命脈，春節期間航班密集、調度壓力大，塔台與相關作業人員肩負高度責任，必須在安全與效率之間保持高度專業判斷。

陳世凱指出，機場消防與一般市區消防工作性質截然不同，不僅要迅速控制火勢，更必須在處置過程中顧及航空器結構與飛航安全，「滅火的同時，還要把飛機顧好」，對消防人員的專業訓練與判斷能力要求更高，也更加辛勞。

除了視察金門航空站春節疏運狀況，陳世凱並走進廚房「洗手做羹湯」，展現好廚藝，端出了「開陽白菜」和水餃提供同仁享用。他提到，春節值勤同仁多為長時間輪班，選擇簡單、熱騰騰的家常菜色，希望大家能在忙碌之餘吃得飽、吃得暖；水餃象徵團圓，也代表對同仁平安值勤的祝福。

用餐後，陳世凱並逐一發放紅包、向同仁拜年致意。他說，金門航空站是外島重要的空中門戶，無論是航班運作、航管調度或消防應變，都仰賴同仁專業；交通部會持續支持基層單位，強化飛安與服務品質，也向所有春節期間堅守崗位的交通人致上最誠摯的感謝與祝福。

