影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

合歡山區今天清晨氣溫0.4至0.8度，松雪樓大約在今天清晨5時許、7時許，分別降冰霰，春節入住的遊客聽聞天降冰霰時，大家驚喜之餘，都立刻衝到到戶外廣場拍照欣賞。上午8時進行水晶宮路段的雪鏈管制，遊客經過時小心配合。

埔里工務段說，今天上午7時許，合歡山武嶺到松雪樓部分路段下起冰霰，由於雪霰下的區域範圍不小，評估海拔超過3000公尺的高山道路結冰後相當濕滑，已在上午8時起，從台14甲線31.4公里至32.7公里（水晶宮路段）限掛雪鏈通行，成為今年春節第一次實施雪鏈管制通行。

林保署南投分署表示，今天清晨受冷氣團與水氣影響，合歡山公路下起冰霰，合歡山松雪樓清晨更兩度下起冰霰，景觀如覆蓋糖霜般美麗，戶外廣場覆上冰霜非常美麗，看到滿地都是銀白的世界，大家都說雖然天氣很冷，但非常值得，然而南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路，公路突然下起冰霰易結冰，籲請用路人配合。 松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供 松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供 松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供