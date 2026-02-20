快訊

台灣小孩比美國胖？醫揭數據示警 曝營養午餐「合格菜單」的真相

影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

聽新聞
0:00 / 0:00

影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供
松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供

合歡山區今天清晨氣溫0.4至0.8度，松雪樓大約在今天清晨5時許、7時許，分別降冰霰，春節入住的遊客聽聞天降冰霰時，大家驚喜之餘，都立刻衝到到戶外廣場拍照欣賞。上午8時進行水晶宮路段的雪鏈管制，遊客經過時小心配合。

埔里工務段說，今天上午7時許，合歡山武嶺到松雪樓部分路段下起冰霰，由於雪霰下的區域範圍不小，評估海拔超過3000公尺的高山道路結冰後相當濕滑，已在上午8時起，從台14甲線31.4公里至32.7公里（水晶宮路段）限掛雪鏈通行，成為今年春節第一次實施雪鏈管制通行。

林保署南投分署表示，今天清晨受冷氣團與水氣影響，合歡山公路下起冰霰，合歡山松雪樓清晨更兩度下起冰霰，景觀如覆蓋糖霜般美麗，戶外廣場覆上冰霜非常美麗，看到滿地都是銀白的世界，大家都說雖然天氣很冷，但非常值得，然而南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路，公路突然下起冰霰易結冰，籲請用路人配合。

松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供
松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供
松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供
松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供
松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供
松雪樓大約在今天清晨和上午降冰霰。圖／民眾提供

冰霰 合歡山 南投縣

延伸閱讀

宜蘭太平山現冰霰、霧淞 遊客首見直呼超興奮

影／太平山飄冰霰遊客直呼「太美了！」 興奮搶拍「霧淞」美景

合歡山曾經有座滑雪場！1960年代獨有的冬季回憶

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

相關新聞

財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元

大樂透、威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。

影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

春節送禮旺季，卻有民眾在社群平台爆料，高雄老字號不二緻果春節禮盒疑似踩到食安地雷，原PO在Threads發文直呼禮盒有驚...

年初四北返車流為主 國1北向西螺-埔鹽等「11大路段易塞」

明日(2/20)為春節連續假期初四，交通部高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.4...

地牛翻身！花蓮22:09近海發生規模3.9淺層地震 最大震度2級

2月19日晚間22時09分，花蓮縣近海發生芮氏規模3.9淺層地震，最大震度花蓮2級，周邊五縣有輕微感受。

初四東台灣易雨！中部以北留意有霧影響視線 一圖看降水趨勢

明(2/20)是大年初四，氣象署表示，初四水氣增多，東台灣易雨，北北基及中部以北山區零星雨，由於春意漸濃，氣象署也提醒未...

北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

一位急診醫師在臉書分享，近期一位30歲女性，蜘蛛網膜下腔出血需緊急手術，雙北卻無加護病房（ICU）可用，事後衛福部次長林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。