初四北東濕涼入夜天氣好轉 明起到開工日晴朗高溫直逼30度

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天溫度慢慢回升，不過水氣比較多，北部、東半部地區還是有降雨情形，不過，到晚上可望緩和下來。明天至周日白天水氣偏少，除了東半部地區零星降雨之外，西半部地區多雲到晴天氣。記者林伯東／攝影
今天溫度慢慢回升，不過水氣比較多，北部、東半部地區還是有降雨情形，不過，到晚上可望緩和下來。明天至周日白天水氣偏少，除了東半部地區零星降雨之外，西半部地區多雲到晴天氣。記者林伯東／攝影

今天初四，中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，白天水氣還是比較多一些，北部、東半部地區、中部山區可能還是有降雨情形，不過下半天中層雲系逐漸移開，晚上雨勢可望稍微趨緩。今天到下周二留意日夜溫差會比較大，交通往返留意霧況和低雲。

林定宜表示，從華南到台灣上空有中層雲系，今天上半天通過台灣上空，帶來一些水氣，所以上半天北部、東半部、中部山區可能有局部或零星短暫雨出現，預估下半天之後水氣稍微減少一些。

他說，台灣附近今天從偏東轉東南風向，主要影響的天氣系統是華南雲系移到台灣上空，所以水氣稍微多一些。此外，迎風面比較容易有零星降雨。

今天清晨仍有比較低的溫度，林定宜表示，連江縣馬祖測站11.5度，本島最低溫是花蓮縣鯉魚潭測站11.9度、新竹縣關西工作站12.2度。今天仍然是近山區、靠花東一帶比較冷一點點。

今天天氣，林定宜表示，今天溫度慢慢回升，不過水氣比較多，北部、東半部地區還是有降雨情形，不過，到晚上可望緩和下來。今天溫度比昨天些微回升。預計北部高溫可以回升到21度，中南部26至28度高溫，東半部地區22至25度左右。

降雨趨勢，林定宜說，明天至周日白天水氣偏少，除了東半部地區零星降雨之外，西半部地區多雲到晴天氣。周日晚上到下周二白天，也是迎風面局部短暫雨；周日晚上到下周一，北方水氣通過，基隆北海岸、大台北地區有零星降雨，不至於太多，中南部地區維持多雲到晴天氣型態。

下一波水氣比較明顯的鋒面系統通過台灣的時間，林定宜表示，大約是下周二晚上到下周三，這波鋒面很快通過，下周三東北季風稍微增強一些，屆時北部、東半部地區下雨機率比較高一些，北部、東北部轉涼一點。不過系統通過很快，下周四東北季風減弱，溫度就回升，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區還是可能會有降雨情形。

溫度趨勢，他說，今天開始到下周二白天溫度呈現回升情形，今天中南部日夜溫差大，明天開始到下周二各地早晚溫差會比較大，可能會達到10度以上的溫差。甚至在明天至下周一，南部地區的高溫有可能接近30度左右，甚至感覺比較暖熱。不過，下周二晚上鋒面通過、東北季風隨之增強，北部、東北部地區的氣溫又會再度轉涼。下周三北部、東北部高溫回到只有20度出頭的溫度，不過系統通過很快，下周四會回升起來。

未來天氣變化特色，林定宜表示，日夜溫差比較大的地方，今天中南部日夜溫差大，明天、周日整個西半部、甚至有的東部地區可能有超過10度的溫差。

林定宜表示，中部以北地區明天、下周二清晨至上午，可能有局部霧或低雲；金馬地區明晚到周日可能有局部霧或低雲。

日夜溫差示意圖。圖／中央氣象署提供
日夜溫差示意圖。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
初四天氣。圖／中央氣象署提供
初四天氣。圖／中央氣象署提供

