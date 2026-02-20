台灣小孩比美國胖？醫揭數據示警 曝營養午餐「合格菜單」的真相

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱指出，目前校園營養午餐制度的重點放在營養素計算，但食物是否為超加工食品則無明確排除機制。本報資料照片
紅豆食府天母店疑食物中毒被北市府勒令停業，心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱點出現實，多數家庭早就高度依賴外食與團膳，在這樣的生活結構下，再怎麼小心，能選擇的空間都很有限，這也是為什麼更需要公共制度替孩子把關。

吳欣岱昨在臉書談及食物、健康與政策，很多人對美國既定印象是美國人什麼都要配薯條，每餐牛排、起司、奶油不離身，於是我們談到肥胖、心血管疾病自然地認為「那是他們的問題，不會輪到我們。」

她從數據來看，台灣兒童的肥胖與過重比例，已經追上、甚至在某些年齡層超過美國。台灣近年健康調查國小與國中學童中，過重與肥胖比例25%到30%之間，這不只是體型問題，而是實實在在和疾病風險連在一起。

吳欣岱說，兒童時期的肥胖會顯著提高成年後罹患高血壓、第二型糖尿病、脂肪肝與心血管疾病的機率，甚至會提前出現胰島素阻抗與慢性發炎反應。這不是「長大再減肥就好」的問題，而是健康軌跡已經被提前改寫，台灣和美國的差距不在個人而在政策。

吳欣岱表示，這幾年美國政府意識到孩子健康，不能再只靠家長自覺，也不能只在生病後才處理，因此把重心從「疾病治療」轉向「源頭預防」，特別是直接檢討孩子每天接觸到的飲食環境，不再只算熱量、脂肪比例，而是正面處理關鍵問題「超加工食品大量進入兒童生活，正在改變代謝、破壞飽足感，甚至影響腸道與心理健康。」

她說，美國近期提出「讓兒童再次健康」（Make America Healthy Again)的政策方向，核心不是要孩子少吃，而是要讓真正的食物回到餐盤，減少高度工業化、添加物密集、專門設計來取代正餐的食品。

吳欣岱直言，台灣不缺營養師，也不缺計算營養素的制度，但長期忽略「在看似合格的菜單背後，孩子實際吃進去的是什麼」的問題，當加工肉品、重組食品、過度調味的產品，因為便宜、穩定、好供應而大量出現在校園，孩子暴露在不必要風險中的時間，就不是一天、兩天，而是整個成長期。

她說，目前校園營養午餐制度的重點放在營養素計算，但食物是否為超加工食品則無明確排除機制，這讓工業食品只要「算得過去」，就能長期進入孩子的日常飲食，形成制度性暴露風險。

吳欣岱點出，接下來北市全面推動營養午餐政策時，這筆公共預算是在「填飽孩子」，還是在「讓孩子健康長大」？從減少超加工食品、提高原型食物比例、改善供餐環境，到讓政策回到科學與長期健康效果上，這些不是激進的改革，而是公共責任的回歸。

