台灣觀光品牌獲國際肯定 奪旅遊業奧斯卡金銀獎

台灣觀光新品牌Waves of Wonder在美國市場傳捷報，「南加州整合行銷」、「舞動台灣」兩項計畫獲得「旅遊業奧斯卡」金獎、銀獎肯定。

艾德里安獎（Adrian Awards）被譽為「旅遊業奧斯卡」，18日在紐約頒獎，主辦單位「美國飯店行銷協會」（HSMAI）是全球旅遊行銷領域的權威機構，每年號召超過百名航空、旅遊業高層組成評審團，標準為行銷邏輯、商業績效。

這是台灣觀光新品牌Waves of Wonder（台灣魅力‧驚喜無限）從2024年5月推出以來，首次在旅遊行銷領域獲得國際獎項，分別獲得「整合行銷活動類」金獎、「創意網路行銷類」銀獎。

獲金獎的「南加州整合行銷」由駐洛杉磯辦事處觀光組執行，發揮創意手法，走進美國主流社會；在旅遊展接觸上百名當地業者、到高級商場擺設台灣特色攤位，更首度參與同志遊行，展現多元包容的台灣意象，獲得國家廣播公司（NBC）等主流媒體報導。

「舞動台灣」（#DanceToTaiwan）數位整合行銷案獲得「創意網路行銷類」銀獎。計畫以一首原創主題曲發想，邀請洛杉磯頂尖舞者赴台灣拍攝影片，成功在社群媒體與實體活動上掀起迴響。

駐洛杉磯辦事處觀光組長林宜錚18日出席領獎，她表示：「台灣觀光在國際宣傳的努力不僅獲得國際評審青睞，也確實與國際旅客產生共鳴。獲獎榮耀是屬於所有在地的台灣觀光夥伴、創作者與旅遊同業的合作成果。」