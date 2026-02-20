快訊

台灣小孩比美國胖？醫揭數據示警 曝營養午餐「合格菜單」的真相

影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

台灣觀光品牌獲國際肯定 奪旅遊業奧斯卡金銀獎

中央社／ 洛杉磯19日專電

台灣觀光新品牌Waves of Wonder在美國市場傳捷報，「南加州整合行銷」、「舞動台灣」兩項計畫獲得「旅遊業奧斯卡」金獎、銀獎肯定。

艾德里安獎（Adrian Awards）被譽為「旅遊業奧斯卡」，18日在紐約頒獎，主辦單位「美國飯店行銷協會」（HSMAI）是全球旅遊行銷領域的權威機構，每年號召超過百名航空、旅遊業高層組成評審團，標準為行銷邏輯、商業績效。

這是台灣觀光新品牌Waves of Wonder（台灣魅力‧驚喜無限）從2024年5月推出以來，首次在旅遊行銷領域獲得國際獎項，分別獲得「整合行銷活動類」金獎、「創意網路行銷類」銀獎。

獲金獎的「南加州整合行銷」由駐洛杉磯辦事處觀光組執行，發揮創意手法，走進美國主流社會；在旅遊展接觸上百名當地業者、到高級商場擺設台灣特色攤位，更首度參與同志遊行，展現多元包容的台灣意象，獲得國家廣播公司（NBC）等主流媒體報導。

「舞動台灣」（#DanceToTaiwan）數位整合行銷案獲得「創意網路行銷類」銀獎。計畫以一首原創主題曲發想，邀請洛杉磯頂尖舞者赴台灣拍攝影片，成功在社群媒體與實體活動上掀起迴響。

駐洛杉磯辦事處觀光組長林宜錚18日出席領獎，她表示：「台灣觀光在國際宣傳的努力不僅獲得國際評審青睞，也確實與國際旅客產生共鳴。獲獎榮耀是屬於所有在地的台灣觀光夥伴、創作者與旅遊同業的合作成果。」

美國 洛杉磯

延伸閱讀

油價收在六個月最高 金銀續漲

奧斯卡影帝勞勃杜瓦95歲辭世 精湛演技深植人心

金銀商品 權證選逾五個月

美國導演工會獎揭曉！「一戰再戰」名導首奪大獎　下一步瞄準奧斯卡

相關新聞

財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元

大樂透、威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。

影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

春節送禮旺季，卻有民眾在社群平台爆料，高雄老字號不二緻果春節禮盒疑似踩到食安地雷，原PO在Threads發文直呼禮盒有驚...

年初四北返車流為主 國1北向西螺-埔鹽等「11大路段易塞」

明日(2/20)為春節連續假期初四，交通部高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.4...

地牛翻身！花蓮22:09近海發生規模3.9淺層地震 最大震度2級

2月19日晚間22時09分，花蓮縣近海發生芮氏規模3.9淺層地震，最大震度花蓮2級，周邊五縣有輕微感受。

初四東台灣易雨！中部以北留意有霧影響視線 一圖看降水趨勢

明(2/20)是大年初四，氣象署表示，初四水氣增多，東台灣易雨，北北基及中部以北山區零星雨，由於春意漸濃，氣象署也提醒未...

北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

一位急診醫師在臉書分享，近期一位30歲女性，蜘蛛網膜下腔出血需緊急手術，雙北卻無加護病房（ICU）可用，事後衛福部次長林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。