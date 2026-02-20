初四省道6路段易壅塞 多處風景區及廟宇現車潮
公路局表示，因民眾返鄉及外出，今天（初四）省道包含台61線、台9線及台1線等6路段易壅塞；另外多處觀光風景區及新春參拜景點周邊道路，預估將湧現車潮。
公路局今天發布新聞稿表示，今天是春節連續假期第7天，民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，統計昨天西部國道客運共計行駛4649班次，疏運8萬2246人；東部國道客運路線共計行駛1441班次，疏運2萬5269人。
公路局預估，今天台61線鳳鼻-香山路段（北向與南向），台61線竹南路段（北向），台61線中彰大橋（北向與南向），台9線蘇花路廊（北向），台9線南迴公路（往屏東），台1線水底寮-楓港（北向）等省道易壅塞路段。
另外，台65線國3土城交流道（南向）、台74線台中環線接國3之快官（東向與西向）、霧峰（東向與西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線歸仁交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向）、台86線歸仁系統（東向）、台88線鳳山-五甲（西向）等銜接國道易壅塞路段。
台2線萬里-大武崙（東向與西向）、台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台2線福隆路段（東向與西向）、台9線礁溪路段（北向）、台9線新店-烏來（北向）、台3線大溪路段（南向）、台3線大湖路段（北向與南向）、台14甲線清境農場（東向）、台21線日月潭（南向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台3線古坑-梅山（北向）、台19線北港朝天宮（南向與北向）、台17線南鯤鯓代天府（北向）、台26線墾丁（北向）等觀光風景區及新春參拜易壅塞路段將湧現車潮。
公路局提醒，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強交通秩序維護及違規取締。這次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
