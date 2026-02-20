虔誠拜關公真顯靈 鹿港年輕男隨手挑幸運中百萬
彰化鹿港的「祥盈電腦彩券行」描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」百萬元大獎的是一名年約20多歲男性，祥盈電腦彩券行代理人黃先生轉述，當天該名年輕人來到彩券行表示最近剛領到獎金，想買刮刮樂討吉利，他先是向店裡供奉的關公像虔誠膜拜，接著隨手挑了一張尾數01的「2000萬超級紅包」。
黃先生當時笑稱，這張是一馬當先的好選擇，而刮到最後時發現真的刮中100萬元，幸運兒充滿感激之情，立刻再度向關公虔誠跪拜、祈求保佑，若能讓生活寬裕點，一定回來添油香」。
「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2/19，已刮出3個2000萬元、142個100萬元。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。