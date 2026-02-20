新竹巧遇東北大花衫男 他跟著買刮中百萬要二度蜜月

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新竹男子轉頭看到一位身穿鮮豔東北大花衣服的男子走進彩券行，他覺得很喜氣便決定跟著走進彩券行買刮刮樂，結果就直接刮中100萬元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
新竹男子轉頭看到一位身穿鮮豔東北大花衣服的男子走進彩券行，他覺得很喜氣便決定跟著走進彩券行買刮刮樂，結果就直接刮中100萬元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

位於新竹竹東的「承億公益彩券行」描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位年約40歲男性，代理人何小姐轉述，大年初二那天這位男子與太太回娘家吃飯，騎車在路上等紅綠燈時，男子轉頭看到一位身穿鮮豔東北大花衣服的男子走進彩券行，他覺得很喜氣便決定跟著走進彩券行買刮刮樂，結果就直接刮中100萬元。

中獎幸運兒開心分享，平常過年都會用年終獎金買一本「2000萬超級紅包」刮刮樂來犒賞自己，前幾天更在社群上看到名人穿東北大花的衣服在彩券行買彩券，覺得很有趣，想不到今天就巧遇也有其他客人身穿類似的衣服，跟買就刮中大獎，並表示要計畫帶老婆去二度蜜月。

「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2/19，已刮出3個2000萬元、142個100萬元。

